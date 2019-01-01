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Збірна України з баскетболу 3х3 вийшла до плей-оф чемпіонату Європи

Збірна України з баскетболу 3х3 вийшла до плей-оф чемпіонату Європи
В угорському Дебрецені розпочався чемпіонат Європи з баскетболу 3х3.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У перший день континентальної першості змагалася чоловіча збірна України, до складу якої увійшли Антон Давидюк, Дмитро Липовцев, Денис Носков та Ернесто Ткачук.

У першому матчі групового раунду «синьо-жовті» поступилися команді Іспанії з рахунком 15:17, але потім перемогли збірну Нідерландів – 16:11. Такий результат дозволив збірній України вийти з «групи» з другого місця. У чвертьфіналі «синьо-жовті» зустрінуться зі збірною Сербії. Матч відбудеться 1 вересня.

Уже сьогодгі, 31 серпня, на чемпіонаті Європи з баскетболу 3х3 розпочне боротьбу жіноча збірна України. О 18:20 «синьо-жовті» зіграють проти Данії, а о 21:20 суперником українок стане збірна Нідерландів

30 серпня чоловіча збірна України U23 з баскетболу 3х3 стала переможцем «Ліги нації».

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Теги: спорт, баскетбол
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