Курс валют у Луцьку на 31 серпня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.988, а продаж - 25.354.
Євро при купівлі становить - 27.541, продажу - 28.099.
Курс російського рубля: купівля - 0.334, продаж - 0.393.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.089, продаж - 6.553.
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Євро при купівлі становить - 27.541, продажу - 28.099.
Курс російського рубля: купівля - 0.334, продаж - 0.393.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.089, продаж - 6.553.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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