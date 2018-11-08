Прикмети і свята 31 серпня: що не можна робити
Сьогодні, 09:15
Сьогодні, 31 серпня, українці святкують День авіації, а також вшановують пам'ять мучеників Флора і Лавра.
Дата 31 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, - пише Радіо Максимум.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем 31 серпня віряни вшановують пам'ять мучеників Флор і Лавр, які були рідними братами не тільки по плоті, але і по духу.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 31 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Богдан, Марк, Раймонд, Варнава, Георгій, Григорій, Діонисій, Євгеній, Єміліан, Іларіон, Лев, Лука, Макарій, Михайло, Флор, Христофор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Сьогодні не можна працювати у полі з кіньми.
Не можна лаятися і заздрити.
Не можна позичати гроші.
ПРИКМЕТИ
Повітря прозоре і свіже – до негоди.
Спекотний день, а сонце за хмарами сховалося – до дощу.
Кінь фиркає і часто ногами перебирає – до поганої погоди.
Хмари низько пливуть – до негоди.
Багряно-червона зірка – до вітру та дощу.
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Дата 31 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, - пише Радіо Максимум.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем 31 серпня віряни вшановують пам'ять мучеників Флор і Лавр, які були рідними братами не тільки по плоті, але і по духу.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 31 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Богдан, Марк, Раймонд, Варнава, Георгій, Григорій, Діонисій, Євгеній, Єміліан, Іларіон, Лев, Лука, Макарій, Михайло, Флор, Христофор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Сьогодні не можна працювати у полі з кіньми.
Не можна лаятися і заздрити.
Не можна позичати гроші.
ПРИКМЕТИ
Повітря прозоре і свіже – до негоди.
Спекотний день, а сонце за хмарами сховалося – до дощу.
Кінь фиркає і часто ногами перебирає – до поганої погоди.
Хмари низько пливуть – до негоди.
Багряно-червона зірка – до вітру та дощу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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