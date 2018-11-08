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Прикмети і свята 31 серпня: що не можна робити

Прикмети і свята 31 серпня: що не можна робити
Сьогодні, 31 серпня, українці святкують День авіації, а також вшановують пам'ять мучеників Флора і Лавра.

Дата 31 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, - пише Радіо Максимум.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем 31 серпня віряни вшановують пам'ять мучеників Флор і Лавр, які були рідними братами не тільки по плоті, але і по духу.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 31 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Богдан, Марк, Раймонд, Варнава, Георгій, Григорій, Діонисій, Євгеній, Єміліан, Іларіон, Лев, Лука, Макарій, Михайло, Флор, Христофор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна працювати у полі з кіньми.
Не можна лаятися і заздрити.
Не можна позичати гроші.

ПРИКМЕТИ

Повітря прозоре і свіже – до негоди.

Спекотний день, а сонце за хмарами сховалося – до дощу.

Кінь фиркає і часто ногами перебирає – до поганої погоди.

Хмари низько пливуть – до негоди.

Багряно-червона зірка – до вітру та дощу.


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Теги: свято, прикмети, заборони
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