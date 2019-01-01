Муніципали покарали лучанина-нечупару, який викидав сміття зі свого балкону

У Луцьку муніципали склали протокол на чоловіка, який викидав сміття з балкону своєї квартири.Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради на своїй сторінці у facebook.До департаменту муніципальної варти Луцької міської ради надійшло повторне звернення від мешканців пр. Соборності, 37А щодо засмічення території загального користування мешканцем квартири №146 шляхом викидання сміття з власного ж балкону.Зазначають, що 1 липня цього року чоловік вже притягався до адмінвідповідальності за аналогічне правопорушення. Тоді він поприбирав на наступний же день. На порушника повторно склали адмінпротокол та на нього чекає штраф від 340 до 1360 грн. (ст. 152 КУпАП).