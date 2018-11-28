Зеленський хоче дати власникам «євроблях» більше часу на розмитнення автівок





Текст відповідного документу №1030 з'явився на сайті Верховної Ради 30 серпня, - пише



Отже, термін, протягом якого власники автомобілів на єврономерах можуть розмитнити свій автомобіль без застосування штрафів, пропонується збільшити на 90 днів – із 270 до 360 днів. Водночас розмитнити свої автомобілі їхні власники зможуть лише за 100-відсотковими ставками акцизного збору.



Варто зазначити, що з 22 серпня, згідно з раніше ухваленим законом, набула чинності норма про жорсткі штрафні санкції для власників "євроблях", які не встигли розмитнити свій транспортний засіб. Відтепер штрафи стали значно більші.



- 17 тисяч гривень штрафу – за перевищення від 10 до 20 діб;

- 85 тисяч гривень – за перевищення від 20 до 30 діб;

- 170 тисяч гривень або конфіскація ТЗ – за перевищення більш ніж на 30 діб.



За попередніми оцінками, в Україні залишається понад 300 тисяч транспортних засобів на єврономерах. Усім їм загрожують штрафи до 170 тисяч гривень та конфіскація.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді відтермінувати штрафи за нерозмитнені "евробляхи". Президентський законопроект було зареєстровано в парламенті 29 серпня, а 30 серпня з дорученням підготувати його передано на розгляд керівництва.Текст відповідного документу №1030 з'явився на сайті Верховної Ради 30 серпня, - пише 24 канал Отже, термін, протягом якого власники автомобілів на єврономерах можуть розмитнити свій автомобіль без застосування штрафів, пропонується збільшити на 90 днів – із 270 до 360 днів. Водночас розмитнити свої автомобілі їхні власники зможуть лише за 100-відсотковими ставками акцизного збору.Варто зазначити, що з 22 серпня, згідно з раніше ухваленим законом, набула чинності норма про жорсткі штрафні санкції для власників "євроблях", які не встигли розмитнити свій транспортний засіб. Відтепер штрафи стали значно більші.- 17 тисяч гривень штрафу – за перевищення від 10 до 20 діб;- 85 тисяч гривень – за перевищення від 20 до 30 діб;- 170 тисяч гривень або конфіскація ТЗ – за перевищення більш ніж на 30 діб.За попередніми оцінками, в Україні залишається понад 300 тисяч транспортних засобів на єврономерах. Усім їм загрожують штрафи до 170 тисяч гривень та конфіскація.

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