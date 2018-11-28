вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зеленський хоче дати власникам «євроблях» більше часу на розмитнення автівок

Зеленський хоче дати власникам «євроблях» більше часу на розмитнення автівок
Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді відтермінувати штрафи за нерозмитнені "евробляхи". Президентський законопроект було зареєстровано в парламенті 29 серпня, а 30 серпня з дорученням підготувати його передано на розгляд керівництва.

Текст відповідного документу №1030 з'явився на сайті Верховної Ради 30 серпня, - пише 24 канал.

Отже, термін, протягом якого власники автомобілів на єврономерах можуть розмитнити свій автомобіль без застосування штрафів, пропонується збільшити на 90 днів – із 270 до 360 днів. Водночас розмитнити свої автомобілі їхні власники зможуть лише за 100-відсотковими ставками акцизного збору.

Варто зазначити, що з 22 серпня, згідно з раніше ухваленим законом, набула чинності норма про жорсткі штрафні санкції для власників "євроблях", які не встигли розмитнити свій транспортний засіб. Відтепер штрафи стали значно більші.

- 17 тисяч гривень штрафу – за перевищення від 10 до 20 діб;
- 85 тисяч гривень – за перевищення від 20 до 30 діб;
- 170 тисяч гривень або конфіскація ТЗ – за перевищення більш ніж на 30 діб.

За попередніми оцінками, в Україні залишається понад 300 тисяч транспортних засобів на єврономерах. Усім їм загрожують штрафи до 170 тисяч гривень та конфіскація.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Зеленський, євробляхи, закон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Сьогодні, 10:47
У Рожищі вночі горіли два гаражі і літня кухня. ФОТО
Сьогодні, 10:13
Зеленський хоче дати власникам «євроблях» більше часу на розмитнення автівок
Сьогодні, 10:01
Муніципали покарали лучанина-нечупару, який викидав сміття зі свого балкону
Сьогодні, 09:46
Прикмети і свята 31 серпня: що не можна робити
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
Зеленський розповів про плани щодо «євроблях» Зеленський розповів про плани щодо «євроблях»
17 липень, 13:57
Уряд спростив розмитнення «євроблях» Уряд спростив розмитнення «євроблях»
13 лютий, 17:22
Перші пішли: на Волині розмитнили «євробляхи» за новими правилами Перші пішли: на Волині розмитнили «євробляхи» за новими правилами
28 листопад, 2018, 12:28
Закони щодо «євроблях» вступили в силу Закони щодо «євроблях» вступили в силу
25 листопад, 2018, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Голова волинської ОТГ прокоментував ситуацію зі своїм затриманням на хабарі
Сьогодні, 11:20
 0
Ситуація в зоні ООС напружена: загинув український військовий
Сьогодні, 11:03
 0
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Сьогодні, 10:47
 0
У Рожищі вночі горіли два гаражі і літня кухня. ФОТО
Сьогодні, 10:13
 0
Зеленський хоче дати власникам «євроблях» більше часу на розмитнення автівок
Сьогодні, 10:01
 0
Медіа
відео
1/8
﻿