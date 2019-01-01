У Рожищі вночі горіли два гаражі і літня кухня. ФОТО





Загорання трапилося після опівночі, 31 серпня. На місці працювали пожежники і поліція, - пише



Внаслідок пожежі згоріли два гаражі та літня кухня. В одному гаражі була стара машина.



Зі слів сусідів, у цьому будинку проживають діти старшого шкільного віку, які залишилися одні. Батько помер, а матір їх покинула. Після чого будинок перетворився на «бомжарню».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі на вулиці Калнишевського була пожежа.Загорання трапилося після опівночі, 31 серпня. На місці працювали пожежники і поліція, - пише Район.Рожище Внаслідок пожежі згоріли два гаражі та літня кухня. В одному гаражі була стара машина.Зі слів сусідів, у цьому будинку проживають діти старшого шкільного віку, які залишилися одні. Батько помер, а матір їх покинула. Після чого будинок перетворився на «бомжарню».

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