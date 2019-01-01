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У Рожищі вночі горіли два гаражі і літня кухня. ФОТО

У Рожищі вночі горіли два гаражі і літня кухня. ФОТО
У Рожищі на вулиці Калнишевського була пожежа.

Загорання трапилося після опівночі, 31 серпня. На місці працювали пожежники і поліція, - пише Район.Рожище.

Внаслідок пожежі згоріли два гаражі та літня кухня. В одному гаражі була стара машина.

Зі слів сусідів, у цьому будинку проживають діти старшого шкільного віку, які залишилися одні. Батько помер, а матір їх покинула. Після чого будинок перетворився на «бомжарню».

У Рожищі вночі горіли два гаражі і літня кухня. ФОТО
У Рожищі вночі горіли два гаражі і літня кухня. ФОТО
У Рожищі вночі горіли два гаражі і літня кухня. ФОТО
У Рожищі вночі горіли два гаражі і літня кухня. ФОТО
У Рожищі вночі горіли два гаражі і літня кухня. ФОТО
У Рожищі вночі горіли два гаражі і літня кухня. ФОТО
У Рожищі вночі горіли два гаражі і літня кухня. ФОТО
У Рожищі вночі горіли два гаражі і літня кухня. ФОТО
У Рожищі вночі горіли два гаражі і літня кухня. ФОТО
У Рожищі вночі горіли два гаражі і літня кухня. ФОТО

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Теги: пожежа, будинок, Рожище
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