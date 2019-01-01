У Рожищі вночі горіли два гаражі і літня кухня. ФОТО
Сьогодні, 10:13
У Рожищі на вулиці Калнишевського була пожежа.
Загорання трапилося після опівночі, 31 серпня. На місці працювали пожежники і поліція, - пише Район.Рожище.
Внаслідок пожежі згоріли два гаражі та літня кухня. В одному гаражі була стара машина.
Зі слів сусідів, у цьому будинку проживають діти старшого шкільного віку, які залишилися одні. Батько помер, а матір їх покинула. Після чого будинок перетворився на «бомжарню».
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Загорання трапилося після опівночі, 31 серпня. На місці працювали пожежники і поліція, - пише Район.Рожище.
Внаслідок пожежі згоріли два гаражі та літня кухня. В одному гаражі була стара машина.
Зі слів сусідів, у цьому будинку проживають діти старшого шкільного віку, які залишилися одні. Батько помер, а матір їх покинула. Після чого будинок перетворився на «бомжарню».
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