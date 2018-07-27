Ситуація в зоні ООС напружена: загинув український військовий
Сьогодні, 11:03
Минулої доби, 30 серпня, один військовослужбовець ООС загинув під час виконання бойового завдання, ще один дістав поранення.
Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.
Також повідомляється, що у п’ятницю, 30 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню
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Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС.
Також повідомляється, що у п’ятницю, 30 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню
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