Як минув перший день джазового фестивалю у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 12:21
У Луцьку розпочався дводенний Art Jazz-фест, який ще із 2007 року є візитівкою міста.
Починаючи із 30 серпня територія замку Любарта, де відбувається дійство, перетворилася на справжній осередок високого мистецтва і культури.
Серед організаторів фестивалю – голова правління ГО «Принцип» Віктор Грисюк, засновник фестивалю Олег Баковський, незмінна ведуча джазового дійства – Наталка Войтович, солістка колективу «Carlos Bandos» Руслана Моклиця, а також танцівниця і громадська активістка Маріанна Манжеровська.
Для гостей підготували атмосферну програму із шести джазових колективів: по три на кожен із двох днів. Відкривали дійство виконавці Nathan Williams & Lay D Funk.
Ведуча Наталка Войтович була просто в захваті від такого початку Art Jazz – 2019.
«Дуже часто наш фестиваль відкривали місцеві музиканти, це була крута традиція, яку з часом ми можливо відновимо, але цьогоріч я просто вражена відкриттям, бо на сцені з’явився дуже досвідчений колектив Nathan Williams & Lay D Funk. Таке відчуття, що це – найкрутіші, хто приїхав, але буде далі й далі і чекаємо все нових і нових емоцій», – говорить Наталка і додає, що безмежно радіє тому, що традиція джазового фестивалю тримається, а аудиторія поціновувачів такої музики тільки збільшується.
Наступними на сцені з’явилися не менш талановиті музиканти з України – Natalia Lebedeva Trio feat Laura Marti – «Waves». Колектив вражав гостей замкового дійства незвичними аранжуваннями відомих джазових композицій та авторськими мелодіями.
Хедлайнером першого дня фестивалю стала сучасна зірка джазу – син Елли Фіцджеральд – Рей Браун-молодший. (RAY BROWN JR (США-Ізраїль-Україна).
Організатори наголошували, що Art Jazz – це не лише музика. Насамперед, це – соціально-культурний проект. Тож гостей також розважали цікавими майстер-класами. Створили неймовірну атмосферу і подарували море якісного джазу у виконанні світових легенд, а на території замку Любарта діяв постійний фуд-корт, де також можна було відпочивати і насолоджуватися джазом.
Хореографка Маріанна Манжеровська, яка долучилася до організації фестивалю вперше, переконує, що цей досвід був для неї надзвичайно цікавим.
«Попередні роки я була просто гостею фестивалю і насолоджувалася музикою, цього року мене запросили до колективу організаторів. Наш замок – дуже культурне місце, а те, що тут зараз відбувається можна назвати справжнім мистецтвом. Під час джазового фестивалю цей простір просякнутий енергетикою позитиву, справжньої, якісної культури і відчуттів. Усі насолоджуються», – каже Маріанна.
Нагадаємо, що концертна програма другого дня фестивалю, який відбудеться 31 серпня, розпочнеться о 19 годині. Маріанна Манжеровська розповіла, що для гостей підготували особливий сюрприз, але поки деталей не відкриватиме, то ж запрошує усіх поринути в магію та атмосферу джазу і стати свідками «родзинки» від організаторів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Починаючи із 30 серпня територія замку Любарта, де відбувається дійство, перетворилася на справжній осередок високого мистецтва і культури.
Серед організаторів фестивалю – голова правління ГО «Принцип» Віктор Грисюк, засновник фестивалю Олег Баковський, незмінна ведуча джазового дійства – Наталка Войтович, солістка колективу «Carlos Bandos» Руслана Моклиця, а також танцівниця і громадська активістка Маріанна Манжеровська.
Для гостей підготували атмосферну програму із шести джазових колективів: по три на кожен із двох днів. Відкривали дійство виконавці Nathan Williams & Lay D Funk.
Ведуча Наталка Войтович була просто в захваті від такого початку Art Jazz – 2019.
«Дуже часто наш фестиваль відкривали місцеві музиканти, це була крута традиція, яку з часом ми можливо відновимо, але цьогоріч я просто вражена відкриттям, бо на сцені з’явився дуже досвідчений колектив Nathan Williams & Lay D Funk. Таке відчуття, що це – найкрутіші, хто приїхав, але буде далі й далі і чекаємо все нових і нових емоцій», – говорить Наталка і додає, що безмежно радіє тому, що традиція джазового фестивалю тримається, а аудиторія поціновувачів такої музики тільки збільшується.
Наступними на сцені з’явилися не менш талановиті музиканти з України – Natalia Lebedeva Trio feat Laura Marti – «Waves». Колектив вражав гостей замкового дійства незвичними аранжуваннями відомих джазових композицій та авторськими мелодіями.
Хедлайнером першого дня фестивалю стала сучасна зірка джазу – син Елли Фіцджеральд – Рей Браун-молодший. (RAY BROWN JR (США-Ізраїль-Україна).
Організатори наголошували, що Art Jazz – це не лише музика. Насамперед, це – соціально-культурний проект. Тож гостей також розважали цікавими майстер-класами. Створили неймовірну атмосферу і подарували море якісного джазу у виконанні світових легенд, а на території замку Любарта діяв постійний фуд-корт, де також можна було відпочивати і насолоджуватися джазом.
Хореографка Маріанна Манжеровська, яка долучилася до організації фестивалю вперше, переконує, що цей досвід був для неї надзвичайно цікавим.
«Попередні роки я була просто гостею фестивалю і насолоджувалася музикою, цього року мене запросили до колективу організаторів. Наш замок – дуже культурне місце, а те, що тут зараз відбувається можна назвати справжнім мистецтвом. Під час джазового фестивалю цей простір просякнутий енергетикою позитиву, справжньої, якісної культури і відчуттів. Усі насолоджуються», – каже Маріанна.
Нагадаємо, що концертна програма другого дня фестивалю, який відбудеться 31 серпня, розпочнеться о 19 годині. Маріанна Манжеровська розповіла, що для гостей підготували особливий сюрприз, але поки деталей не відкриватиме, то ж запрошує усіх поринути в магію та атмосферу джазу і стати свідками «родзинки» від організаторів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Рівненщині троє комунальників отруїлися випарами з каналізації: один чоловік помер
Сьогодні, 12:50
У Луцьку на Ковельській – аварія. ФОТО
Сьогодні, 12:31
Як минув перший день джазового фестивалю у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 12:21
Зниклий безвісти житель Рівненщини загинув у аварії під Луцьком
Сьогодні, 12:14
На Волині затримали двох злочинців, які перебували в розшуку
Сьогодні, 11:32
Медіа