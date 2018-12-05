Як минув перший день джазового фестивалю у Луцьку. ФОТО

У Луцьку розпочався дводенний Art Jazz-фест, який ще із 2007 року є візитівкою міста.Починаючи із 30 серпня територія замку Любарта, де відбувається дійство, перетворилася на справжній осередок високого мистецтва і культури.Серед організаторів фестивалю – голова правління ГО «Принцип», засновник фестивалю, незмінна ведуча джазового дійства –, солістка колективу «Carlos Bandos», а також танцівниця і громадська активісткаДля гостей підготували атмосферну програму із шести джазових колективів: по три на кожен із двох днів. Відкривали дійство виконавціВедуча Наталка Войтович була просто в захваті від такого початку Art Jazz – 2019.«Дуже часто наш фестиваль відкривали місцеві музиканти, це була крута традиція, яку з часом ми можливо відновимо, але цьогоріч я просто вражена відкриттям, бо на сцені з’явився дуже досвідчений колектив Nathan Williams & Lay D Funk. Таке відчуття, що це – найкрутіші, хто приїхав, але буде далі й далі і чекаємо все нових і нових емоцій», – говорить Наталка і додає, що безмежно радіє тому, що традиція джазового фестивалю тримається, а аудиторія поціновувачів такої музики тільки збільшується.Наступними на сцені з’явилися не менш талановиті музиканти з України –. Колектив вражав гостей замкового дійства незвичними аранжуваннями відомих джазових композицій та авторськими мелодіями.Хедлайнером першого дня фестивалю стала сучасна зірка джазу – син. (RAY BROWN JR (США-Ізраїль-Україна).Організатори наголошували, що Art Jazz – це не лише музика. Насамперед, це – соціально-культурний проект. Тож гостей також розважали цікавими майстер-класами. Створили неймовірну атмосферу і подарували море якісного джазу у виконанні світових легенд, а на території замку Любарта діяв постійний фуд-корт, де також можна було відпочивати і насолоджуватися джазом.Хореографка Маріанна Манжеровська, яка долучилася до організації фестивалю вперше, переконує, що цей досвід був для неї надзвичайно цікавим.«Попередні роки я була просто гостею фестивалю і насолоджувалася музикою, цього року мене запросили до колективу організаторів. Наш замок – дуже культурне місце, а те, що тут зараз відбувається можна назвати справжнім мистецтвом. Під час джазового фестивалю цей простір просякнутий енергетикою позитиву, справжньої, якісної культури і відчуттів. Усі насолоджуються», – каже Маріанна.Нагадаємо, що концертна програма другого дня фестивалю, який відбудеться 31 серпня, розпочнеться о 19 годині. Маріанна Манжеровська розповіла, що для гостей підготували особливий сюрприз, але поки деталей не відкриватиме, то ж запрошує усіх поринути в магію та атмосферу джазу і стати свідками «родзинки» від організаторів.