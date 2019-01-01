Зниклий безвісти житель Рівненщини загинув у аварії під Луцьком

Встановили особу чоловіка, який загинув у ДТП під Луцьком. Ним виявився житель Рівненщини.Ще третього березня 61-річний житель села Копань Демидівського району пішов із дому і не повернувся, - пише ГУНП у Рівненській області.Поліцейські за цим фактом розпочали досудове розслідування, в рамках якого чоловіка оголосили в розшук, залучивши і засоби масової інформації.Як виявилося, новина, яку працівник поліції Волинської області побачив у мас-медіа, стосувалася одного й того ж чоловіка: особу загиблого внаслідок ДТП встановлювали на Волині, а як безвісти зниклого — розшукували у Демидівському районі на Рівненщині.Четвертого березня цьогоріч 22-річний житель Закарпатської області, керуючи автомобілем «Toyota Land Cruiser» поблизу села Коршів Волинської області, допустив наїзд на чоловіка, який перетинав проїзну частину у невстановленому місці. Від отриманих травм пішохід помер у лікарні через годину. Його особу, в рамках досудового розслідування, розпочатого слідчими Волині, не вдавалося встановити досі. За допомогою до поліції про безвісти зниклого жителя Демидівщини звернулися і рідні, які не знали, що 61-річний чоловік загинув.