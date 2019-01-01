У Луцьку на Ковельській – аварія. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



Так, на Ковельській, на виїзді з міста, зіткнулися два авто. Вочевидь, один із легковиків намагався повернути з головної дороги, а інший його не пропустив.



В обох автівках значно розбиті передні частини. На щастя, ніхто не постраждав.



На місці аварії працювали патрульні.





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