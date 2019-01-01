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У Луцьку на Ковельській – аварія. ФОТО

У Луцьку на Ковельській – аварія. ФОТО
У Луцьку на вулиці Ковельській 31 серпня сталася аварія.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Так, на Ковельській, на виїзді з міста, зіткнулися два авто. Вочевидь, один із легковиків намагався повернути з головної дороги, а інший його не пропустив.

В обох автівках значно розбиті передні частини. На щастя, ніхто не постраждав.

На місці аварії працювали патрульні.
У Луцьку на Ковельській – аварія. ФОТО
У Луцьку на Ковельській – аварія. ФОТО
У Луцьку на Ковельській – аварія. ФОТО
У Луцьку на Ковельській – аварія. ФОТО


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Теги: аварія, Луцьк
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