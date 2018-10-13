На трасі «Львів-Луцьк» в аварії травмувалось 5 людей





Про це інформує Depo.Львів з посиланням на Львівську облдержадміністрацію.



Внаслідок ДТП 5 осіб, у тому числі дитина 2008 року народження, отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані в лікарню.



Обставини події встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі "Львів-Луцьк" в селі Сабанівка Радехівського району водій Daewoo Lanos з’їхав в кювет і зіткнувся із деревом. Автопригода трапилась 30 серпня близько 17:00.Про це інформує Depo.Львів з посиланням на Львівську облдержадміністрацію.Внаслідок ДТП 5 осіб, у тому числі дитина 2008 року народження, отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані в лікарню.Обставини події встановлюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію