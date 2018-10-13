На трасі «Львів-Луцьк» в аварії травмувалось 5 людей
Сьогодні, 13:12
На автодорозі "Львів-Луцьк" в селі Сабанівка Радехівського району водій Daewoo Lanos з’їхав в кювет і зіткнувся із деревом. Автопригода трапилась 30 серпня близько 17:00.
Про це інформує Depo.Львів з посиланням на Львівську облдержадміністрацію.
Внаслідок ДТП 5 осіб, у тому числі дитина 2008 року народження, отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані в лікарню.
Обставини події встановлюються.
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Про це інформує Depo.Львів з посиланням на Львівську облдержадміністрацію.
Внаслідок ДТП 5 осіб, у тому числі дитина 2008 року народження, отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані в лікарню.
Обставини події встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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