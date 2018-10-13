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На трасі «Львів-Луцьк» в аварії травмувалось 5 людей

На трасі «Львів-Луцьк» в аварії травмувалось 5 людей
На автодорозі "Львів-Луцьк" в селі Сабанівка Радехівського району водій Daewoo Lanos з’їхав в кювет і зіткнувся із деревом. Автопригода трапилась 30 серпня близько 17:00.

Про це інформує Depo.Львів з посиланням на Львівську облдержадміністрацію.

Внаслідок ДТП 5 осіб, у тому числі дитина 2008 року народження, отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані в лікарню.

Обставини події встановлюються.

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Теги: аварія, Луцьк, Львів
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