На реконструкцію школи на Волині витратять майже 39 мільйонів гривень





Про проведення аукціону інформує Prozorro, - пише



Сума тендеру – 38,8 мільйона гривень.



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 3 вересня.



Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 31 грудня 2021 року.

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