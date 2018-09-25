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На реконструкцію школи на Волині витратять майже 39 мільйонів гривень

На реконструкцію школи на Волині витратять майже 39 мільйонів гривень
Управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради планує провести реконструкцію Гірківської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою класних кімнат, їдальні і спортзалу по вул. Садовій, 8.

Про проведення аукціону інформує Prozorro, - пише Район.in.ua.

Сума тендеру – 38,8 мільйона гривень.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 3 вересня.

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 31 грудня 2021 року.

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Теги: школа, кошти
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