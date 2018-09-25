На реконструкцію школи на Волині витратять майже 39 мільйонів гривень
Сьогодні, 19:16
Управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради планує провести реконструкцію Гірківської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою класних кімнат, їдальні і спортзалу по вул. Садовій, 8.
Про проведення аукціону інформує Prozorro, - пише Район.in.ua.
Сума тендеру – 38,8 мільйона гривень.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 3 вересня.
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 31 грудня 2021 року.
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Про проведення аукціону інформує Prozorro, - пише Район.in.ua.
Сума тендеру – 38,8 мільйона гривень.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 3 вересня.
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 31 грудня 2021 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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