У Луцьку перепоховають загиблого військового

Білоуса О.С.



Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, - йдеться на сайті Луцької міської ради.



Так, 2 вересня о 12:00 годині відбудеться позачергове засідання виконкому Луцькради для розгляду проекту рішення «Про перепоховання останків загиблого військовослужбовця Білоуса О.С.».























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