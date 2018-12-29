У Луцьку перепоховають загиблого військового
Сьогодні, 13:33
У Луцьку хочуть перепоховати останки загиблого військовослужбовця Білоуса О.С.
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Так, 2 вересня о 12:00 годині відбудеться позачергове засідання виконкому Луцькради для розгляду проекту рішення «Про перепоховання останків загиблого військовослужбовця Білоуса О.С.».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Так, 2 вересня о 12:00 годині відбудеться позачергове засідання виконкому Луцькради для розгляду проекту рішення «Про перепоховання останків загиблого військовослужбовця Білоуса О.С.».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку перепоховають загиблого військового
Сьогодні, 13:33
На трасі «Львів-Луцьк» в аварії травмувалось 5 людей
Сьогодні, 13:12
На Рівненщині троє комунальників отруїлися випарами з каналізації: один чоловік помер
Сьогодні, 12:50
У Луцьку на Ковельській – аварія. ФОТО
Сьогодні, 12:31
Медіа