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У Луцьку перепоховають загиблого військового

У Луцьку перепоховають загиблого військового
У Луцьку хочуть перепоховати останки загиблого військовослужбовця Білоуса О.С.

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, - йдеться на сайті Луцької міської ради.

Так, 2 вересня о 12:00 годині відбудеться позачергове засідання виконкому Луцькради для розгляду проекту рішення «Про перепоховання останків загиблого військовослужбовця Білоуса О.С.».











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Теги: перепоховання, останки, воїн
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