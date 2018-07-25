Побори у школах можна припинити: батькам пояснили, як з ними боротися
Сьогодні, 14:05
Керівництво школи не має права вимагати у батьків додаткових грошових "внесків" на ремонт та інші потреби. Кошти має виділяти місцева влада.
Про проблему шкільних поборів в Україні і про те, як правильно з ними боротися розповів співзасновник громадської організації "Батьки SOS" Роман Бондаренко, - пише Обозреватель.
"Батькам потрібно пам'ятати, що вони віддають дітей до комунальних навчальних закладів. Тобто це державний заклад, за навчання в якому батьки вже один раз заплатили – коли заплатили податки", – наголосив Бондаренко.
За його словами, оптимальний розподіл і використання цих податків, в тому числі на потреби школи – вже завдання місцевої влади.
"Якщо адміністрація школи починає збирати гроші, вона стимулює безвідповідальність органів місцевої влади. Органи місцевої влади знають, що якщо вони не виділять гроші на ремонт школи – це зроблять батьки", – пояснив він.
"Батькам потрібно йти до директора, а директор має подавати бюджетні запити до органів місцевої влади і вимагати кошти для фінансування школи. Не від батьків, а від влади", – порадив активіст.
Бондаренко уточнив, що в деяких випадках допускається збирання коштів на якісь поточні витрати в класі.
"Наприклад, привозять бутильовану питну воду. Або організовують якісь подарунки для дітей. Але таке поняття як "фонд школи" взагалі не повинно існувати. Це дає підстави для зловживань як з боку органів місцевої влади, так і з боку керівництва школи", – звернувся він до батьків.
Якщо проблема виникла, Бондаренко порекомендував вирішувати її спочатку із завучем і директором. А за відсутності реакції з їхнього боку – звертатися до правоохоронних органів, до місцевого департамент освіти і далі по ланцюжку, аж до освітнього омбудсмена.
"Я би також радив батькам переводити це з розмов у письмові заяви і скарги. Якщо є письмовий документ, на нього потрібно реагувати і надавати відповідь. Тоді це вже має більшу вагу. І цю відповідь можна буде потім використати", – додав він.
На питання, як батькам-активістам не стати "ізгоями" в такій ситуації, Бондаренко відповів:
"Якщо ви вже почали боротися в цій школі, то навіщо її міняти? Якщо ви перемогли, ви таким чином показали дитині приклад – що є позиція і цю позицію треба захищати... Іноді навіть корисно, коли дитина перебуває у такому "ворожому" середовищі. Може вирости майбутній лідер".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про проблему шкільних поборів в Україні і про те, як правильно з ними боротися розповів співзасновник громадської організації "Батьки SOS" Роман Бондаренко, - пише Обозреватель.
"Батькам потрібно пам'ятати, що вони віддають дітей до комунальних навчальних закладів. Тобто це державний заклад, за навчання в якому батьки вже один раз заплатили – коли заплатили податки", – наголосив Бондаренко.
За його словами, оптимальний розподіл і використання цих податків, в тому числі на потреби школи – вже завдання місцевої влади.
"Якщо адміністрація школи починає збирати гроші, вона стимулює безвідповідальність органів місцевої влади. Органи місцевої влади знають, що якщо вони не виділять гроші на ремонт школи – це зроблять батьки", – пояснив він.
"Батькам потрібно йти до директора, а директор має подавати бюджетні запити до органів місцевої влади і вимагати кошти для фінансування школи. Не від батьків, а від влади", – порадив активіст.
Бондаренко уточнив, що в деяких випадках допускається збирання коштів на якісь поточні витрати в класі.
"Наприклад, привозять бутильовану питну воду. Або організовують якісь подарунки для дітей. Але таке поняття як "фонд школи" взагалі не повинно існувати. Це дає підстави для зловживань як з боку органів місцевої влади, так і з боку керівництва школи", – звернувся він до батьків.
Якщо проблема виникла, Бондаренко порекомендував вирішувати її спочатку із завучем і директором. А за відсутності реакції з їхнього боку – звертатися до правоохоронних органів, до місцевого департамент освіти і далі по ланцюжку, аж до освітнього омбудсмена.
"Я би також радив батькам переводити це з розмов у письмові заяви і скарги. Якщо є письмовий документ, на нього потрібно реагувати і надавати відповідь. Тоді це вже має більшу вагу. І цю відповідь можна буде потім використати", – додав він.
На питання, як батькам-активістам не стати "ізгоями" в такій ситуації, Бондаренко відповів:
"Якщо ви вже почали боротися в цій школі, то навіщо її міняти? Якщо ви перемогли, ви таким чином показали дитині приклад – що є позиція і цю позицію треба захищати... Іноді навіть корисно, коли дитина перебуває у такому "ворожому" середовищі. Може вирости майбутній лідер".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Побори у школах можна припинити: батькам пояснили, як з ними боротися
Сьогодні, 14:05
У Луцьку перепоховають загиблого військового
Сьогодні, 13:33
На трасі «Львів-Луцьк» в аварії травмувалось 5 людей
Сьогодні, 13:12
На Рівненщині троє комунальників отруїлися випарами з каналізації: один чоловік помер
Сьогодні, 12:50
У Луцьку на Ковельській – аварія. ФОТО
Сьогодні, 12:31
Медіа