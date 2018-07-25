Побори у школах можна припинити: батькам пояснили, як з ними боротися





Про проблему шкільних поборів в Україні і про те, як правильно з ними боротися розповів співзасновник громадської організації "Батьки SOS" Роман Бондаренко, - пише



"Батькам потрібно пам'ятати, що вони віддають дітей до комунальних навчальних закладів. Тобто це державний заклад, за навчання в якому батьки вже один раз заплатили – коли заплатили податки", – наголосив Бондаренко.



За його словами, оптимальний розподіл і використання цих податків, в тому числі на потреби школи – вже завдання місцевої влади.



"Якщо адміністрація школи починає збирати гроші, вона стимулює безвідповідальність органів місцевої влади. Органи місцевої влади знають, що якщо вони не виділять гроші на ремонт школи – це зроблять батьки", – пояснив він.



"Батькам потрібно йти до директора, а директор має подавати бюджетні запити до органів місцевої влади і вимагати кошти для фінансування школи. Не від батьків, а від влади", – порадив активіст.



Бондаренко уточнив, що в деяких випадках допускається збирання коштів на якісь поточні витрати в класі.



"Наприклад, привозять бутильовану питну воду. Або організовують якісь подарунки для дітей. Але таке поняття як "фонд школи" взагалі не повинно існувати. Це дає підстави для зловживань як з боку органів місцевої влади, так і з боку керівництва школи", – звернувся він до батьків.



Якщо проблема виникла, Бондаренко порекомендував вирішувати її спочатку із завучем і директором. А за відсутності реакції з їхнього боку – звертатися до правоохоронних органів, до місцевого департамент освіти і далі по ланцюжку, аж до освітнього омбудсмена.



"Я би також радив батькам переводити це з розмов у письмові заяви і скарги. Якщо є письмовий документ, на нього потрібно реагувати і надавати відповідь. Тоді це вже має більшу вагу. І цю відповідь можна буде потім використати", – додав він.



На питання, як батькам-активістам не стати "ізгоями" в такій ситуації, Бондаренко відповів:



"Якщо ви вже почали боротися в цій школі, то навіщо її міняти? Якщо ви перемогли, ви таким чином показали дитині приклад – що є позиція і цю позицію треба захищати... Іноді навіть корисно, коли дитина перебуває у такому "ворожому" середовищі. Може вирости майбутній лідер".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Керівництво школи не має права вимагати у батьків додаткових грошових "внесків" на ремонт та інші потреби. Кошти має виділяти місцева влада.Про проблему шкільних поборів в Україні і про те, як правильно з ними боротися розповів співзасновник громадської організації "Батьки SOS", - пише Обозреватель "Батькам потрібно пам'ятати, що вони віддають дітей до комунальних навчальних закладів. Тобто це державний заклад, за навчання в якому батьки вже один раз заплатили – коли заплатили податки", – наголосив Бондаренко.За його словами, оптимальний розподіл і використання цих податків, в тому числі на потреби школи – вже завдання місцевої влади."Якщо адміністрація школи починає збирати гроші, вона стимулює безвідповідальність органів місцевої влади. Органи місцевої влади знають, що якщо вони не виділять гроші на ремонт школи – це зроблять батьки", – пояснив він."Батькам потрібно йти до директора, а директор має подавати бюджетні запити до органів місцевої влади і вимагати кошти для фінансування школи. Не від батьків, а від влади", – порадив активіст.Бондаренко уточнив, що в деяких випадках допускається збирання коштів на якісь поточні витрати в класі."Наприклад, привозять бутильовану питну воду. Або організовують якісь подарунки для дітей. Але таке поняття як "фонд школи" взагалі не повинно існувати. Це дає підстави для зловживань як з боку органів місцевої влади, так і з боку керівництва школи", – звернувся він до батьків.Якщо проблема виникла, Бондаренко порекомендував вирішувати її спочатку із завучем і директором. А за відсутності реакції з їхнього боку – звертатися до правоохоронних органів, до місцевого департамент освіти і далі по ланцюжку, аж до освітнього омбудсмена."Я би також радив батькам переводити це з розмов у письмові заяви і скарги. Якщо є письмовий документ, на нього потрібно реагувати і надавати відповідь. Тоді це вже має більшу вагу. І цю відповідь можна буде потім використати", – додав він.На питання, як батькам-активістам не стати "ізгоями" в такій ситуації, Бондаренко відповів:"Якщо ви вже почали боротися в цій школі, то навіщо її міняти? Якщо ви перемогли, ви таким чином показали дитині приклад – що є позиція і цю позицію треба захищати... Іноді навіть корисно, коли дитина перебуває у такому "ворожому" середовищі. Може вирости майбутній лідер".

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