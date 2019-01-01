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На Дніпропетровщині маршрутка з пасажирами влетіла у вантажівку: постраждало 10 людей

На Дніпропетровщині маршрутка з пасажирами влетіла у вантажівку: постраждало 10 людей
У суботу вранці, 31 серпня, у Дніпропетровській області сталася
моторошна ДТП за участю мікроавтобусу Mercedes який здійснював рейс за маршрутом "Дніпро – Кам'янське", та вантажного автомобіля DAF з причепом.

Внаслідок ДТП постраждало 10 осіб (водій та 9 пасажирів мікроавтобусу), - повідомляє управління ДСНС у Дніпропетровській області.

Зазначається, що ДТП сталася поблизу села Єлизаветівка. Всіх постраждалих доправили на медичне обстеження до міської лікарні.

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Теги: аварія, Дніпропетровщина
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