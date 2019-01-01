На Дніпропетровщині маршрутка з пасажирами влетіла у вантажівку: постраждало 10 людей



моторошна ДТП за участю мікроавтобусу Mercedes який здійснював рейс за маршрутом "Дніпро – Кам'янське", та вантажного автомобіля DAF з причепом.



Внаслідок ДТП постраждало 10 осіб (водій та 9 пасажирів мікроавтобусу), - повідомляє управління ДСНС у Дніпропетровській області.



Зазначається, що ДТП сталася поблизу села Єлизаветівка. Всіх постраждалих доправили на медичне обстеження до міської лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу вранці, 31 серпня, у Дніпропетровській області сталасямоторошна ДТП за участю мікроавтобусу Mercedes який здійснював рейс за маршрутом "Дніпро – Кам'янське", та вантажного автомобіля DAF з причепом.Внаслідок ДТП постраждало 10 осіб (водій та 9 пасажирів мікроавтобусу), - повідомляє управління ДСНС у Дніпропетровській області.Зазначається, що ДТП сталася поблизу села Єлизаветівка. Всіх постраждалих доправили на медичне обстеження до міської лікарні.

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