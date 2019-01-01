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Головний патрульний Волині розповів, що люди неохоче співпрацюють з поліцією

Головний патрульний Волині розповів, що люди неохоче співпрацюють з поліцією
Співпраця суспільства з поліцією мала би стати ланкою реформування поліції.

Про це дискували гості ток-шоу «Протилежний погляд» на 12 каналі, - пише Конкурент.

«У нас населення не особливо любило міліцію, м’яко кажучи. Але, погодьтеся від поліції люди були в захваті. Просто в захваті. Люди зупиняли поліцейських, фотографувалися з ним. І цей момент, на жаль, був втрачений. У цей момент мала би відбуватися консолідація з суспільством, де суспільство разом з поліцією, наводять лад всередині. На жаль, так не відбулося», – зазначив член виконкому Ігор Алєксєєв.

Начальник управління патрульної поліції Волині Андрій Крутень визнає важливість консолідації з суспільством та зауважує, що один з аспектів реформи – зміна світоглядних позицій.

«Якщо не буде підвищення рівня правосвідомості наших громадян, то суспільство не буде готове, аби працівники правоохоронної системи діяли максимально якісно. Ми можемо бути суперпрофесіоналами, все ідеально знати, але практична ситуація: триває затримання злочинця, працівник поліції кричить: «Стій! Тримайте його!». І ніхто навіть не поворушився», – розповів Андрій Крутень.

Він навів іншу ситуацію, що трапляється під час оформлення адміністративних матеріалів про правопорушення. Поліцейські повинні залучити свідків для того, щоб засвідчити відмову чи згоду порушника пройти тест на визначення стану алкогольного сп’яніння. Однак знайти таких людей важко навіть вдень.



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Теги: Андрій Крутень, поліція
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