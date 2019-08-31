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Зеленський готовий дозволити ексгумацію тіл поляків

Зеленський готовий дозволити ексгумацію тіл поляків
Президент Володимир Зеленський заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у Варшаві на прес-конференції з польським президентом Анджеєм Дудою.

"Я готовий розблокувати отримання дозволів на проведення пошукових робіт в Україні. А польська сторона упорядкує українські місця пам'яті в Польщі", - сказав Зеленський.

Він також заявив, що домовлено перезавантажити двосторонню робочу групу, яка буде працювати під патронатом двох президентів. "Для того, щоб всі темні плями минулого не завадили нашим народам будувати спільне світле майбутнє", - сказав Зеленський.

Як відомо, українська сторона запровадила заборону у квітні 2017 року у відповідь на знищення низки українських поховальних монументів на честь вояків УПА на території Польщі.

Київ очікує, що після скасування мораторію відбудеться швидке розморожування двосторонньої співпраці та вирішення найбільш гострих проблем. Наприклад, із видачею ліцензій на вантажні перевезення.

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Теги: Володимир Зеленський, поляки, ексгумація
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