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У селі на Волині люди допомогли рятувальникам загасити пожежу

У селі на Волині люди допомогли рятувальникам загасити пожежу
У п'ятницю, 30 серпня, о 17:57 до служби порятунку за номером "101" надійшло повідомлення, що у селі Сошичне Камінь-Каширського району трапилася пожежа господарської будівлі.

Про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.

До гасіння пожежі було залучено рятувальників 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширський Управління ДСНС України у Волинській області та місцевої пожежної команди села Сошичне, які разом з допомогою населення о 18:58 ліквідували загорання.

Причина пожежі встановлюється.

У селі на Волині люди допомогли рятувальникам загасити пожежу

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Теги: пожежа, Сошичне, рятувальники, господарська споруда, ДСНС
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