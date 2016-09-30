У селі на Волині люди допомогли рятувальникам загасити пожежу
Сьогодні, 21:05
У п'ятницю, 30 серпня, о 17:57 до служби порятунку за номером "101" надійшло повідомлення, що у селі Сошичне Камінь-Каширського району трапилася пожежа господарської будівлі.
Про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
До гасіння пожежі було залучено рятувальників 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширський Управління ДСНС України у Волинській області та місцевої пожежної команди села Сошичне, які разом з допомогою населення о 18:58 ліквідували загорання.
Причина пожежі встановлюється.
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Про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
До гасіння пожежі було залучено рятувальників 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширський Управління ДСНС України у Волинській області та місцевої пожежної команди села Сошичне, які разом з допомогою населення о 18:58 ліквідували загорання.
Причина пожежі встановлюється.
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