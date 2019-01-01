Стіни осипаються, туалет – на вулиці: в аварійній школі на Волині готуються до навчального року





Вкотре 145 дітей підуть навчатися в аварійну школу, - розповіла Оксана Бобровик.



Приміщення побудоване 1932-го року, стіни осипаються, дах постійно латають, туалет знаходиться на вулиці, у закладі немає спортивної і актової зали, кабінетів фізики і хімії, про мультимедійні дошки учителі лише мріють, каже директорка.



"Частина приміщення побудована у 1932-му році, вона дерев’яна. Інша - у 60-х роках. Штукатурка осипається. Дерев’яна частина приміщення помалу осідає", - розповіла керівник закладу.



Поки на подвір’ї школи діти готуються до свята першого дзвоника, директорка Оксана Бобровик показує кореспондентам Суспільного аварійне приміщення.



"Потрапите у минуле століття. Наша школа не сучасна, а не в такому стані. Робимо усе, що можемо. Минулого року обклеїли коридор. Стіни осипаються, ніякого стенду, нічого прибити не можна, воно осипається. З цього кутка видно як осіла підлога. Це осідає фундамент і стеля у тому кутку".



Із 2013-го заклад визнаний аварійним Волинською філією інституту «ДНІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ». Оксана Бобровик говорить, що тріщини у стінах до нового навчального року замазали, підлогу пофарбували.



Опалення у школі села Грем’яче - пічне. Для обігріву використовують брикет. Директор Оксана Бобровик каже. що печі перемуровували, але дим усе рівно просочується. З її слів, аби приміщення остаточно не зруйнувалося батьки ремонтують класи, допомагають благодійники.



Початкові класи навчатимуться в орендованому приміщення дитсадка, каже Оксана Бобровик.



Зі слів бібліотекарки Оксана Кальчені, підручників вистачає.



Цього року за 270 тисяч гривень на будівництво нової школи виготовили проектно-кошторисну документацію. На умовах співфінансування сільська рада виділили 100 тисяч гривень із бюджету, решта грошей - з районного бюджету.



Нині проект проходить експертизу, розповіла телефоном сільський голова села Грем’яче Наталія Мельник. Нині вона у відпустці. Каже: важливо, аби з будівництвом не затягували, бо за чотири роки документацію для нової школи потрібно буде оновлювати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Грем’яче Ківерцівського району - останні приготування до нового навчального року.Вкотре 145 дітей підуть навчатися в аварійну школу, - розповіла Суспільному директоркаПриміщення побудоване 1932-го року, стіни осипаються, дах постійно латають, туалет знаходиться на вулиці, у закладі немає спортивної і актової зали, кабінетів фізики і хімії, про мультимедійні дошки учителі лише мріють, каже директорка."Частина приміщення побудована у 1932-му році, вона дерев’яна. Інша - у 60-х роках. Штукатурка осипається. Дерев’яна частина приміщення помалу осідає", - розповіла керівник закладу.Поки на подвір’ї школи діти готуються до свята першого дзвоника, директорка Оксана Бобровик показує кореспондентам Суспільного аварійне приміщення."Потрапите у минуле століття. Наша школа не сучасна, а не в такому стані. Робимо усе, що можемо. Минулого року обклеїли коридор. Стіни осипаються, ніякого стенду, нічого прибити не можна, воно осипається. З цього кутка видно як осіла підлога. Це осідає фундамент і стеля у тому кутку".Із 2013-го заклад визнаний аварійним Волинською філією інституту «ДНІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ». Оксана Бобровик говорить, що тріщини у стінах до нового навчального року замазали, підлогу пофарбували.Опалення у школі села Грем’яче - пічне. Для обігріву використовують брикет. Директор Оксана Бобровик каже. що печі перемуровували, але дим усе рівно просочується. З її слів, аби приміщення остаточно не зруйнувалося батьки ремонтують класи, допомагають благодійники.Початкові класи навчатимуться в орендованому приміщення дитсадка, каже Оксана Бобровик.Зі слів бібліотекарки Оксана Кальчені, підручників вистачає.Цього року за 270 тисяч гривень на будівництво нової школи виготовили проектно-кошторисну документацію. На умовах співфінансування сільська рада виділили 100 тисяч гривень із бюджету, решта грошей - з районного бюджету.Нині проект проходить експертизу, розповіла телефоном сільський голова села Грем’яче. Нині вона у відпустці. Каже: важливо, аби з будівництвом не затягували, бо за чотири роки документацію для нової школи потрібно буде оновлювати.

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