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У Луцьку батьки особливих дітей об'єдналися. ВІДЕО

У Луцьку батьки особливих дітей об'єдналися. ВІДЕО
У п'ятницю, 30 серпня в Навчально-реабілітаційному центрі Луцька відбулись урочистості з нагоди відкриття громадської організації «Кольори веселки».

Це об’єднання батьків, чиї діти мають порушення фізичного і психічного розвитку, діяло в Луцьку два роки, зареєструвати його вдалось лише цими днями, розповідає Суспільному голова ГО Олена Вербицька.

Для навчання і розвитку дітей з порушеннями розвитку необхідно чимало часу і спеціальних засобів, розповідає мама семикласниці Христини, Ірина Снітко.

“Старша в нас дитина особлива, дуже великі були проблеми. Багато треба було працювати, вдалося багато чого вирішити, але ще треба багато займатись, щоб все було добре, друга донька, здорова, слава Богу, тому багато уваги приділяємо старшій, розвиваємо, навчаємо”.

Керівниця НРЦ Леся Волинець, розповідає – на численні звернення і прохання батьків, для громадської організації виділили кабінет, де батьки і педагоги можуть займатися з дітьми в позаурочний час.

“До обіду дітки навчаються є шкільна програма, а після обіду директор школи дозволила мені як голові громадської організації, і ми можемо проводити майстер-класи, різноманітні заходи, і ми самі можемо їздити, і тут, в класі, також розвиваємо діток”, - розповіла голова громадської організації «Кольори веселки» Олена Вербицька.


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Теги: Кольори веселки, особливі діти, гомадська організація, реабілітаційний центр
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