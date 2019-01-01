1 вересня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначається початок нового навчального року – День знань. Вітаємо школярів, студентів, викладачів та вчителів з цим святом. І зичимо мудрості та наполегливості в житті й навчанні.День народження 1 вересня відзначає волинський історик та археолог, колишній завідувач кафедри археології, давньої та середньовічної історії України Східноєвропейського національного університету імені Лесі УкраїнкиЦього дня також день народження у журналіста газети «Вісник і К»За церковним календарем іменинниками першого вересня є Андрій, Тимофій та Фекла.вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!У народі 1 вересня вшановували Андрія й Стратилата і говорили, що Стратилат «бабиним літом» багатий, тобто від цього часу починається «бабине літо».У 2012 році 1 вересня помер відомий волинський краєзнавець