У Луцьку біля шкіл – 31 точка продажу цигарок





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«8 кіосків тютюнової продукції в Луцьку розташовані у безпосередній близькості до шкіл. Діти бачать їх дорогою до навчальних закладів, такі точки продажу приваблюють школярів яскравими вітринами, підсвіткою, пачки цигарок продавці розміщують на рівні дитячих очей, біля солодощів.



Тютюнова індустрія, як і будь-яка інша, працює для свого клієнта, вона зацікавлена, щоб продажі не знижувались, тому таким чином виробники і продавці тютюну орієнтуються на потенційного клієнта – дітей», - каже регіональна координаторка коаліції «За вільну від тютюнового диму Україну!» на Волині Оксана Ютовець.



Згідно з результатами моніторингу, зі слів Оксани Ютовець, у Луцьку біля шкіл розташована 31 точка продажу цигарок. Біля шкіл №1, 13, 12, 17 таких точок нема, проте біля деяких інших розміщено і по три точки продажу тютюнових виробів.



Із загальної кількості усіх місць продажу 38% - це супермаркети, 38% - невеликі продуктові крамниці, 22% - тютюнові кіоски.



«Усюди в цих точках продають також ароматизовані цигарки (з ароматом дині, вишні, наприклад) та у 45% - тютюн для кальяну. Упаковка такої продукції теж приваблива.



У 25% точок продажу тютюнові вироби розміщені на рівні дитячих очей, у 25% - поруч із солодощами, у 22% - при купівлі пропонують сувеніри чи подарунки.



Згідно з дослідженнями, якщо діти постійно бачать привабливі тютюнові вироби, у 64% зростає ризик почати курити. За результатами глобального опитування молоді щодо куріння, 63% підлітків віком 13-15 років спостерігають рекламу тютюнових виробів в місцях продажу», - наголошує Оксана Ютовець.



Керівник Волинського обласного центру громадського здоров’я Сергій Новосад наголосив і на небезпеці куріння електронних цигарок.





«Згідно з дослідженнями, серед дітей віком 12-18 років поширеність куріння звичайних цигарок становить 14%. Водночас електронні цигарки курять 20%. Це зумовлено тим, що в Україні нема законодавства, яке обмежує обіг електронних цигарок.



Недобросовісний бізнес, користуючись недосконалістю законодавства, продає дітям електронні цигарки. На сайті Президента зареєстрована петиція щодо запровадження законодавчого обмеження обігу електронних цигарок в Україні, яку я закликаю усіх підписати.



Також ми співпрацюємо з Луцькою міською радою щодо зменшення точок продажу цигарок у Луцьку, адже в ЄС, наприклад, цигарки продаються в закритих боксах, нема яскравих вітрин і лише курці знають, де можна купити сигарети.



В Луцьку поки цигарки продають на кожному кроці і досі є спеціалізовані магазини, де вся вітрина викладена тютюновою продукцією. Те, що в нічний час кіоски привабливо підсвічують - додаткова спокуса для дітей спробувати цигарку».





З червня 2019-го року Волинь стала однією з пілотних регіонів коаліції «За вільну від тютюнового диму Україну!». У вересні, зі слів регіональної координаторки Оксани Ютовець, представництво подаватиме проекти рішень для Луцької міської ради, аби обмежити в обласному центрі викладку цигарок на вітринах в доступності для дітей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Тютюнова індустрія готова до 1 вересня», - такою акцією напередодні Дня знань і початку навчального року активісти коаліції «За вільну від тютюнового диму Україну!» та громадські активісти привернули увагу лучан до проблеми продажу цигарок біля шкіл та навчальних закладів.Про це інформує Волинський обласний центр громадського здоров'я.«8 кіосків тютюнової продукції в Луцьку розташовані у безпосередній близькості до шкіл. Діти бачать їх дорогою до навчальних закладів, такі точки продажу приваблюють школярів яскравими вітринами, підсвіткою, пачки цигарок продавці розміщують на рівні дитячих очей, біля солодощів.Тютюнова індустрія, як і будь-яка інша, працює для свого клієнта, вона зацікавлена, щоб продажі не знижувались, тому таким чином виробники і продавці тютюну орієнтуються на потенційного клієнта – дітей», - каже регіональна координаторка коаліції «За вільну від тютюнового диму Україну!» на ВолиніЗгідно з результатами моніторингу, зі слів Оксани Ютовець, у Луцьку біля шкіл розташована 31 точка продажу цигарок. Біля шкіл №1, 13, 12, 17 таких точок нема, проте біля деяких інших розміщено і по три точки продажу тютюнових виробів.Із загальної кількості усіх місць продажу 38% - це супермаркети, 38% - невеликі продуктові крамниці, 22% - тютюнові кіоски.«Усюди в цих точках продають також ароматизовані цигарки (з ароматом дині, вишні, наприклад) та у 45% - тютюн для кальяну. Упаковка такої продукції теж приваблива.У 25% точок продажу тютюнові вироби розміщені на рівні дитячих очей, у 25% - поруч із солодощами, у 22% - при купівлі пропонують сувеніри чи подарунки.Згідно з дослідженнями, якщо діти постійно бачать привабливі тютюнові вироби, у 64% зростає ризик почати курити. За результатами глобального опитування молоді щодо куріння, 63% підлітків віком 13-15 років спостерігають рекламу тютюнових виробів в місцях продажу», - наголошує Оксана Ютовець.Керівник Волинського обласного центру громадського здоров’янаголосив і на небезпеці куріння електронних цигарок.«Згідно з дослідженнями, серед дітей віком 12-18 років поширеність куріння звичайних цигарок становить 14%. Водночас електронні цигарки курять 20%. Це зумовлено тим, що в Україні нема законодавства, яке обмежує обіг електронних цигарок.Недобросовісний бізнес, користуючись недосконалістю законодавства, продає дітям електронні цигарки. На сайті Президента зареєстрована петиція щодо запровадження законодавчого обмеження обігу електронних цигарок в Україні, яку я закликаю усіх підписати.Також ми співпрацюємо з Луцькою міською радою щодо зменшення точок продажу цигарок у Луцьку, адже в ЄС, наприклад, цигарки продаються в закритих боксах, нема яскравих вітрин і лише курці знають, де можна купити сигарети.В Луцьку поки цигарки продають на кожному кроці і досі є спеціалізовані магазини, де вся вітрина викладена тютюновою продукцією. Те, що в нічний час кіоски привабливо підсвічують - додаткова спокуса для дітей спробувати цигарку».З червня 2019-го року Волинь стала однією з пілотних регіонів коаліції «За вільну від тютюнового диму Україну!». У вересні, зі слів регіональної координаторки Оксани Ютовець, представництво подаватиме проекти рішень для Луцької міської ради, аби обмежити в обласному центрі викладку цигарок на вітринах в доступності для дітей.

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