Машина – їхній дім: волинські далекобійники розповіли про життя в дорозі. ВІДЕО





Авто в далекобійників нашпиговане хитрими датчиками, один неправильний рух, і вони сигналять про порушення водієві - йдеться в сюжеті



Контролюють вони навіть швидкість, тож більше 90 кілометрів за годину не поїдеш. Кермувати такою вантажівкою одне задоволення.



Кожні 9 годин водій мусить зупинятися на відпочинок, це фіксує спеціальний чіп. Та якщо за кордоном таких паркінгів для вантажівок багато, то в Україні з цим біда. Водії туляться на заправках, а кому не вистачило місця – на узбіччях, що часом небезпечно.



Та попри черги на кордоні, розбиті українські дороги, та часом тривалу розлуку з родиною далекобійники люблять свою роботу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сотні кілометрів за день долають за кермом далекобійники, машина – це їхній дім. Тижнями без рідних, друзів та сімейного затишку, але попри всі негаразди, вони люблять свою роботу. В останню суботу серпня у світі відзначають День далекобійника.Авто в далекобійників нашпиговане хитрими датчиками, один неправильний рух, і вони сигналять про порушення водієві - йдеться в сюжеті Фактів Контролюють вони навіть швидкість, тож більше 90 кілометрів за годину не поїдеш. Кермувати такою вантажівкою одне задоволення.Кожні 9 годин водій мусить зупинятися на відпочинок, це фіксує спеціальний чіп. Та якщо за кордоном таких паркінгів для вантажівок багато, то в Україні з цим біда. Водії туляться на заправках, а кому не вистачило місця – на узбіччях, що часом небезпечно.Та попри черги на кордоні, розбиті українські дороги, та часом тривалу розлуку з родиною далекобійники люблять свою роботу.

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