Волинян кличуть на велоподорож





Маршрут пролягатиме з Ковеля у Голоби. Старт - від міської ради. Збір учасників у недлію, 1 вересня, о 10.00. Про це інформує



Прокладання велотуристичного маршруту проходитиме через Ковель, Будище, Колодяжне, Любитів, Волю-Ковельську та Голоби.



Вимоги до учасників:

- мати справний велосипед;

- мати запасну камеру, комплект для ремонту та ін;

- мати запас води, продуктів на день;

- діти від 14 років у супроводів батьків;

- досвід проїхати веловипедом 30 км+

- у випадку перевантаження бути готовим повертатись в Ковель приміським потягом о 18.45 від ст. Голоби.



Контакти організатора: 097 108 42 17 або 096 213 69 93





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Усіх бажаючих покататися велосипедом запрошують приєднатись до ініціативи прокласти веломаршрут для розвитку туризму на Ковельщині.Маршрут пролягатиме з Ковеля у Голоби. Старт - від міської ради. Збір учасників у недлію, 1 вересня, о 10.00. Про це інформує КовельPost Прокладання велотуристичного маршруту проходитиме через Ковель, Будище, Колодяжне, Любитів, Волю-Ковельську та Голоби.Вимоги до учасників:- мати справний велосипед;- мати запасну камеру, комплект для ремонту та ін;- мати запас води, продуктів на день;- діти від 14 років у супроводів батьків;- досвід проїхати веловипедом 30 км+- у випадку перевантаження бути готовим повертатись в Ковель приміським потягом о 18.45 від ст. Голоби.Контакти організатора: 097 108 42 17 або 096 213 69 93

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