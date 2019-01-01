Волинян кличуть на велоподорож
Сьогодні, 22:49
Усіх бажаючих покататися велосипедом запрошують приєднатись до ініціативи прокласти веломаршрут для розвитку туризму на Ковельщині.
Маршрут пролягатиме з Ковеля у Голоби. Старт - від міської ради. Збір учасників у недлію, 1 вересня, о 10.00. Про це інформує КовельPost.
Прокладання велотуристичного маршруту проходитиме через Ковель, Будище, Колодяжне, Любитів, Волю-Ковельську та Голоби.
Вимоги до учасників:
- мати справний велосипед;
- мати запасну камеру, комплект для ремонту та ін;
- мати запас води, продуктів на день;
- діти від 14 років у супроводів батьків;
- досвід проїхати веловипедом 30 км+
- у випадку перевантаження бути готовим повертатись в Ковель приміським потягом о 18.45 від ст. Голоби.
Контакти організатора: 097 108 42 17 або 096 213 69 93
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Маршрут пролягатиме з Ковеля у Голоби. Старт - від міської ради. Збір учасників у недлію, 1 вересня, о 10.00. Про це інформує КовельPost.
Прокладання велотуристичного маршруту проходитиме через Ковель, Будище, Колодяжне, Любитів, Волю-Ковельську та Голоби.
Вимоги до учасників:
- мати справний велосипед;
- мати запасну камеру, комплект для ремонту та ін;
- мати запас води, продуктів на день;
- діти від 14 років у супроводів батьків;
- досвід проїхати веловипедом 30 км+
- у випадку перевантаження бути готовим повертатись в Ковель приміським потягом о 18.45 від ст. Голоби.
Контакти організатора: 097 108 42 17 або 096 213 69 93
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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