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Волинян кличуть на велоподорож

Волинян кличуть на велоподорож
Усіх бажаючих покататися велосипедом запрошують приєднатись до ініціативи прокласти веломаршрут для розвитку туризму на Ковельщині.

Маршрут пролягатиме з Ковеля у Голоби. Старт - від міської ради. Збір учасників у недлію, 1 вересня, о 10.00. Про це інформує КовельPost.

Прокладання велотуристичного маршруту проходитиме через Ковель, Будище, Колодяжне, Любитів, Волю-Ковельську та Голоби.

Вимоги до учасників:
- мати справний велосипед;
- мати запасну камеру, комплект для ремонту та ін;
- мати запас води, продуктів на день;
- діти від 14 років у супроводів батьків;
- досвід проїхати веловипедом 30 км+
- у випадку перевантаження бути готовим повертатись в Ковель приміським потягом о 18.45 від ст. Голоби.

Контакти організатора: 097 108 42 17 або 096 213 69 93

Волинян кличуть на велоподорож

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Теги: велоподорож, Ковельщина
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