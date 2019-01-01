На Волині вантажівка на швидкості ледве не знесла мікроавтобус з п'ятьма дітьми. ВІДЕО





Водій вантажівки, виїжджаючи з об’їзної дороги на трасу Ковель-Луцьк, порушив правила дорожнього руху, не надавши переваги в русі мікроавтобусу, що рухався головною дорогою з Ковеля. Аби уникнути зіткнення, водій мікроавтобуса змушений був виїхати на зустрічну смугу та екстрено гальмувати, пише



«Завдяки тому, що на зустрічній смузі їхав адекватний водій, який раптово зрозумів ситуацію з фурою, нам вдалося уникнути зіткнення», – зазначає водій мікроавтобуса Андрій, житель Камінь-Каширського району.



Про цю подію сім’я повідомила на гарячу лінію «102», вказавши номерні знаки причепа вантажівки. В подальшому патрульним, які зв’язалися з ними, був наданий запис автомобільного реєстратора.





Згодом Андрій знову сконтактував з патрульними, аби дізнатися, чи знайшли вантажівку. Йому відповіли, що його зверненням вже займається інший наряд, який до нього перетелефонує.



Зауважимо, що вже через дві хвилини після створення аварійної ситуації, водій вантажівки вчинив ще одне порушення – здійснив обгін транспортного засобу на пішохідному переході.





За номерними знаками вантажівки вдалося встановити, що транспортний засіб зареєстрований на ТОВ СП «ЄВРОТРЕЙД».

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