У місті на Волині автомобіль збив 10-річну дівчинку. ФОТО
Сьогодні, 00:39
У неділю, 31-го серпня близько 20:20 на вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському трапилася ДТП.
Автомобіль «Фолькцваген» збив 10-річну дівчинку - повідомляє Буг.
За словами очевидців, вона перебігала дорогу по переходу з велосипедом. Як розповідають, водій не встиг відреагувати на раптову появу дитини на проїжджій частині.
Дитину госпіталізувала швидка. Попередньо, за словами медиків, у дівчинки забій коліна і струс мозку.
На місці працювала поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Автомобіль «Фолькцваген» збив 10-річну дівчинку - повідомляє Буг.
За словами очевидців, вона перебігала дорогу по переходу з велосипедом. Як розповідають, водій не встиг відреагувати на раптову появу дитини на проїжджій частині.
Дитину госпіталізувала швидка. Попередньо, за словами медиків, у дівчинки забій коліна і струс мозку.
На місці працювала поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині автомобіль збив 10-річну дівчинку. ФОТО
Сьогодні, 00:39
1 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинян кличуть на велоподорож
31 серпень, 22:49
На Волині вантажівка на швидкості ледве не знесла мікроавтобус з п'ятьма дітьми. ВІДЕО
31 серпень, 22:21
Медіа