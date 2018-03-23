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У місті на Волині автомобіль збив 10-річну дівчинку. ФОТО

У місті на Волині автомобіль збив 10-річну дівчинку. ФОТО
У неділю, 31-го серпня близько 20:20 на вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському трапилася ДТП.

Автомобіль «Фолькцваген» збив 10-річну дівчинку - повідомляє Буг.

За словами очевидців, вона перебігала дорогу по переходу з велосипедом. Як розповідають, водій не встиг відреагувати на раптову появу дитини на проїжджій частині.

Дитину госпіталізувала швидка. Попередньо, за словами медиків, у дівчинки забій коліна і струс мозку.

На місці працювала поліція.

У місті на Волині автомобіль збив 10-річну дівчинку. ФОТО
У місті на Волині автомобіль збив 10-річну дівчинку. ФОТО
У місті на Волині автомобіль збив 10-річну дівчинку. ФОТО

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Теги: аварія, Володимир-Волинський, дитина, поліція, дорога
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