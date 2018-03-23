У місті на Волині автомобіль збив 10-річну дівчинку. ФОТО





Автомобіль «Фолькцваген» збив 10-річну дівчинку - повідомляє



За словами очевидців, вона перебігала дорогу по переходу з велосипедом. Як розповідають, водій не встиг відреагувати на раптову появу дитини на проїжджій частині.



Дитину госпіталізувала швидка. Попередньо, за словами медиків, у дівчинки забій коліна і струс мозку.



На місці працювала поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 31-го серпня близько 20:20 на вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському трапилася ДТП.Автомобіль «Фолькцваген» збив 10-річну дівчинку - повідомляє Буг За словами очевидців, вона перебігала дорогу по переходу з велосипедом. Як розповідають, водій не встиг відреагувати на раптову появу дитини на проїжджій частині.Дитину госпіталізувала швидка. Попередньо, за словами медиків, у дівчинки забій коліна і струс мозку.На місці працювала поліція.

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