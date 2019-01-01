Повідомили, скільки туристів відвідали Світязь за сезон





Скільки гостей найкраща природна локація Волині прийняла цьогоріч, та що змінилося на озері Світязь повідомляє



Від початку літнього сезону, а надто у липні, погода не особливо тішила спекою. Щоправда, надолужити втрачене, відпочивальники змогли вже з серпня, коли позначки на термометрах сягнули 40-ка градусів. На сьогодні мальовничий Світязь вже відвідало понад 150 тисяч відпочивальників.



Марія Христецька, директор Шацького Національного природного парку зазначила, що цьогоріч громадяни до сплати екозбору стали досить таки свідомішими. Відтак, за сезон вдалось зібрати на 200 тисяч гривень більше, аніж торік.



«Гроші витрачаються на вивіз твердих побутових відходів на пляжних зонах наших», – каже Тарас Юрчук, начальник відділу рекреації пропаганди та екоосвіти Шацького НПП.



Загалом на очищення пляжів та біотуалети Шацький нацпарк витратив цього року понад пів мільйона гривень. Трапляється, що місцеві підприємці підкидають власне сміття, аби його за свої кошти вивозив Парк. Тож вже цього сезону, працівники Шацького нацпарку були змушені чергувати на пляжі аби контролювати ситуацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Добігає завершення літо, а разом з ним і високий сезон відпусток. за літній сезон мальовничий Світязь вже відвідало понад 150 тисяч відпочивальників.Скільки гостей найкраща природна локація Волині прийняла цьогоріч, та що змінилося на озері Світязь повідомляє Конкурент , посилаючись на «Сферу-ТВ».Від початку літнього сезону, а надто у липні, погода не особливо тішила спекою. Щоправда, надолужити втрачене, відпочивальники змогли вже з серпня, коли позначки на термометрах сягнули 40-ка градусів. На сьогодні мальовничий Світязь вже відвідало понад 150 тисяч відпочивальників., директор Шацького Національного природного парку зазначила, що цьогоріч громадяни до сплати екозбору стали досить таки свідомішими. Відтак, за сезон вдалось зібрати на 200 тисяч гривень більше, аніж торік.«Гроші витрачаються на вивіз твердих побутових відходів на пляжних зонах наших», – каже, начальник відділу рекреації пропаганди та екоосвіти Шацького НПП.Загалом на очищення пляжів та біотуалети Шацький нацпарк витратив цього року понад пів мільйона гривень. Трапляється, що місцеві підприємці підкидають власне сміття, аби його за свої кошти вивозив Парк. Тож вже цього сезону, працівники Шацького нацпарку були змушені чергувати на пляжі аби контролювати ситуацію.

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