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Волинська боксерка стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи. ВІДЕО

Волинська боксерка стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи. ВІДЕО
У Мадриді завершився чемпіонат Європи з боксу серед жінок. Одна із найтитулованіших українських боксерок, ковельчанка Тетяна Коб у складі збірної України здобула бронзову нагороду.

Тетяна впевнено дійшла до півфіналу, у якому провела бій з турчанкою Бусе Чакіроглу - пише КовельPost.

Усі 3 раунди півфінального поєдинку ковельчанка активно пресингувала, однак досвідчена турчанка вдало оборонялась та за рахунок контратак виграла двобій з рахунком 5:0.

Нагадаємо, що спортсменки уже зустрічались у рингу під час ІІ Європейських ігор, де перемогу здобула турецька боксерка.

Деталі - у сюжеті ТСН.


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Теги: бокс, чемпіонат, Європа, бронза, Тетяна Коб
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