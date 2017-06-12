Волинська боксерка стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи. ВІДЕО

Тетяна Коб у складі збірної України здобула бронзову нагороду.



Тетяна впевнено дійшла до півфіналу, у якому провела бій з турчанкою Бусе Чакіроглу - пише



Усі 3 раунди півфінального поєдинку ковельчанка активно пресингувала, однак досвідчена турчанка вдало оборонялась та за рахунок контратак виграла двобій з рахунком 5:0.



Нагадаємо, що спортсменки уже зустрічались у рингу під час ІІ Європейських ігор, де перемогу здобула турецька боксерка.



Деталі - у сюжеті ТСН.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Мадриді завершився чемпіонат Європи з боксу серед жінок. Одна із найтитулованіших українських боксерок, ковельчанкау складі збірної України здобула бронзову нагороду.Тетяна впевнено дійшла до півфіналу, у якому провела бій з турчанкою- пише КовельPost Усі 3 раунди півфінального поєдинку ковельчанка активно пресингувала, однак досвідчена турчанка вдало оборонялась та за рахунок контратак виграла двобій з рахунком 5:0.Нагадаємо, що спортсменки уже зустрічались у рингу під час ІІ Європейських ігор, де перемогу здобула турецька боксерка.Деталі - у сюжеті ТСН.

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