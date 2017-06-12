Волинська боксерка стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи. ВІДЕО
Сьогодні, 05:04
У Мадриді завершився чемпіонат Європи з боксу серед жінок. Одна із найтитулованіших українських боксерок, ковельчанка Тетяна Коб у складі збірної України здобула бронзову нагороду.
Тетяна впевнено дійшла до півфіналу, у якому провела бій з турчанкою Бусе Чакіроглу - пише КовельPost.
Усі 3 раунди півфінального поєдинку ковельчанка активно пресингувала, однак досвідчена турчанка вдало оборонялась та за рахунок контратак виграла двобій з рахунком 5:0.
Нагадаємо, що спортсменки уже зустрічались у рингу під час ІІ Європейських ігор, де перемогу здобула турецька боксерка.
Деталі - у сюжеті ТСН.
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Тетяна впевнено дійшла до півфіналу, у якому провела бій з турчанкою Бусе Чакіроглу - пише КовельPost.
Усі 3 раунди півфінального поєдинку ковельчанка активно пресингувала, однак досвідчена турчанка вдало оборонялась та за рахунок контратак виграла двобій з рахунком 5:0.
Нагадаємо, що спортсменки уже зустрічались у рингу під час ІІ Європейських ігор, де перемогу здобула турецька боксерка.
Деталі - у сюжеті ТСН.
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