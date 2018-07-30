вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку викрили підпільну точку продажу сурогату. ФОТО

У Луцьку викрили підпільну точку продажу сурогату. ФОТО
Луцькі муніципали вкотре виявили факт продажу сурогатного алкоголю з рук.

Про це інформують у Департамент Муніципальної Варти Луцької міської ради.

Так, в одній з квартир по пр. Президента Грушевського, 4, менше двох тижнів тому, інспектори вже фіксували реалізацію забороненої продукції за вказаною адресою.

Проте, навіть штраф в розмірі від 3400-10200 грн. не мотивує порушників припинити незаконну діяльність, і 29 серпня, на продавця сурогату муніципали склалище один протокол про адміністративне правопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП.

У Луцьку викрили підпільну точку продажу сурогату. ФОТО
У Луцьку викрили підпільну точку продажу сурогату. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сурогат, алкоголь, муніципали
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку викрили підпільну точку продажу сурогату. ФОТО
Сьогодні, 02:12
Загинув 4-місячний хлопчик: на Львівщині авто збило чоловіка з двома дітьми
Сьогодні, 01:15
У місті на Волині автомобіль збив 10-річну дівчинку. ФОТО
Сьогодні, 00:39
1 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Може, хоч так побачать»: ями на розбитій дорозі волиняни засадили квітами. ФОТО
31 серпень, 23:34
Схожі новини
У Луцьку чоловік у власному будинку торгував сурогатом. ФОТО У Луцьку чоловік у власному будинку торгував сурогатом. ФОТО
15 серпень, 05:25
У Луцьку викрили алкогольну «точку на дому» і нічні наливайки У Луцьку викрили алкогольну «точку на дому» і нічні наливайки
25 квітень, 11:18
У Луцьку зловили порушницю-рецидивістку, яка продавала підроблений алкоголь У Луцьку зловили порушницю-рецидивістку, яка продавала підроблений алкоголь
30 липень, 2018, 19:36
Біля «Гостинця» лучанка торгувала сурогатом. ФОТО Біля «Гостинця» лучанка торгувала сурогатом. ФОТО
02 лютий, 2018, 11:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку викрили підпільну точку продажу сурогату. ФОТО
Сьогодні, 02:12
 0
Загинув 4-місячний хлопчик: на Львівщині авто збило чоловіка з двома дітьми
Сьогодні, 01:15
 0
У місті на Волині автомобіль збив 10-річну дівчинку. ФОТО
Сьогодні, 00:39
 0
1 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
«Може, хоч так побачать»: ями на розбитій дорозі волиняни засадили квітами. ФОТО
31 серпень, 23:34
 0
Медіа
відео
1/8
﻿