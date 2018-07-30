У Луцьку викрили підпільну точку продажу сурогату. ФОТО





Про це



Так, в одній з квартир по пр. Президента Грушевського, 4, менше двох тижнів тому, інспектори вже фіксували реалізацію забороненої продукції за вказаною адресою.



Проте, навіть штраф в розмірі від 3400-10200 грн. не мотивує порушників припинити незаконну діяльність, і 29 серпня, на продавця сурогату муніципали склалище один протокол про адміністративне правопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі муніципали вкотре виявили факт продажу сурогатного алкоголю з рук.Про це інформують у Департамент Муніципальної Варти Луцької міської ради.Так, в одній з квартир по пр. Президента Грушевського, 4, менше двох тижнів тому, інспектори вже фіксували реалізацію забороненої продукції за вказаною адресою.Проте, навіть штраф в розмірі від 3400-10200 грн. не мотивує порушників припинити незаконну діяльність, і 29 серпня, на продавця сурогату муніципали склалище один протокол про адміністративне правопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП.

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