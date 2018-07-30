У Луцьку викрили підпільну точку продажу сурогату. ФОТО
Сьогодні, 02:12
Луцькі муніципали вкотре виявили факт продажу сурогатного алкоголю з рук.
Про це інформують у Департамент Муніципальної Варти Луцької міської ради.
Так, в одній з квартир по пр. Президента Грушевського, 4, менше двох тижнів тому, інспектори вже фіксували реалізацію забороненої продукції за вказаною адресою.
Проте, навіть штраф в розмірі від 3400-10200 грн. не мотивує порушників припинити незаконну діяльність, і 29 серпня, на продавця сурогату муніципали склалище один протокол про адміністративне правопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП.
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Про це інформують у Департамент Муніципальної Варти Луцької міської ради.
Так, в одній з квартир по пр. Президента Грушевського, 4, менше двох тижнів тому, інспектори вже фіксували реалізацію забороненої продукції за вказаною адресою.
Проте, навіть штраф в розмірі від 3400-10200 грн. не мотивує порушників припинити незаконну діяльність, і 29 серпня, на продавця сурогату муніципали склалище один протокол про адміністративне правопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП.
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