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Дівчинку порізав, а хлопчика кинув в колодязь – на Черкащині батько намагався вбити дітей

Дівчинку порізав, а хлопчика кинув в колодязь – на Черкащині батько намагався вбити дітей
П’яний батько намагався вбити власних дітей. Дівчинці він перерізав горло ножем, а трирічного хлопчика викинув у колодязь.

Трагедія сталася у селищі Заліське Черкаської області. Місцевий житель Павло першим почув плач у колодязі і кинувся рятувати дитину.

Про це повідомили рятувальникам, разом з якими і вдалося витягти хлопчика з колодязя. Трохи згодом знайшли і 10-річну дівчинку, яка стікала кров’ю - пишуть Факти.

Постраждалих дітей негайно доставили до лікарні.

"Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, і переохолодження різке… Як прийшов тями і зразу щебетати почав. Старша дівчинка з множинними різаними ранами поступила, теж в тяжкому стані", – розповіла завідувач педіатричного відділення Тальнівської районної лікарні Олександра Назарук.

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Теги: різанина, колодязь, діти, батько, поліція, порятунок
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