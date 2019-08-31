Дівчинку порізав, а хлопчика кинув в колодязь – на Черкащині батько намагався вбити дітей





Трагедія сталася у селищі Заліське Черкаської області. Місцевий житель Павло першим почув плач у колодязі і кинувся рятувати дитину.



Про це повідомили рятувальникам, разом з якими і вдалося витягти хлопчика з колодязя. Трохи згодом знайшли і 10-річну дівчинку, яка стікала кров’ю - пишуть



Постраждалих дітей негайно доставили до лікарні.



"Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, і переохолодження різке… Як прийшов тями і зразу щебетати почав. Старша дівчинка з множинними різаними ранами поступила, теж в тяжкому стані", – розповіла завідувач педіатричного відділення Тальнівської районної лікарні Олександра Назарук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П’яний батько намагався вбити власних дітей. Дівчинці він перерізав горло ножем, а трирічного хлопчика викинув у колодязь.Трагедія сталася у селищі Заліське Черкаської області. Місцевий житель Павло першим почув плач у колодязі і кинувся рятувати дитину.Про це повідомили рятувальникам, разом з якими і вдалося витягти хлопчика з колодязя. Трохи згодом знайшли і 10-річну дівчинку, яка стікала кров’ю - пишуть Факти Постраждалих дітей негайно доставили до лікарні."Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, і переохолодження різке… Як прийшов тями і зразу щебетати почав. Старша дівчинка з множинними різаними ранами поступила, теж в тяжкому стані", – розповіла завідувач педіатричного відділення Тальнівської районної лікарні

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