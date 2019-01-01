Загинув 4-місячний хлопчик: на Львівщині авто збило чоловіка з двома дітьми





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Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen Т5, 60-річний житель міста Моршин, збив 40-річного місцевого жителя та двох його неповнолітніх дітей.



Постраждалих пішоходів доставили в лікарню. Чотиримісячний хлопчик помер в реанімаційному відділенні медзакладу. У дворічної дівчинки і чоловіка діагностовано тілесні ушкодження.



У дитини - струс головного мозку, забої губи і лобової області. У батька дітей - закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та інші травми. Правоохоронці затримали винуватця ДТП.



Поліція продовжує встановлювати обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Стрий Львівської області автомобіль збив чоловіка з двома дітьми, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула дитина.Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen Т5, 60-річний житель міста Моршин, збив 40-річного місцевого жителя та двох його неповнолітніх дітей.Постраждалих пішоходів доставили в лікарню. Чотиримісячний хлопчик помер в реанімаційному відділенні медзакладу. У дворічної дівчинки і чоловіка діагностовано тілесні ушкодження.У дитини - струс головного мозку, забої губи і лобової області. У батька дітей - закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та інші травми. Правоохоронці затримали винуватця ДТП.Поліція продовжує встановлювати обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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