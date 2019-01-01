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Загинув 4-місячний хлопчик: на Львівщині авто збило чоловіка з двома дітьми

Загинув 4-місячний хлопчик: на Львівщині авто збило чоловіка з двома дітьми
У місті Стрий Львівської області автомобіль збив чоловіка з двома дітьми, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула дитина.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen Т5, 60-річний житель міста Моршин, збив 40-річного місцевого жителя та двох його неповнолітніх дітей.

Постраждалих пішоходів доставили в лікарню. Чотиримісячний хлопчик помер в реанімаційному відділенні медзакладу. У дворічної дівчинки і чоловіка діагностовано тілесні ушкодження.

У дитини - струс головного мозку, забої губи і лобової області. У батька дітей - закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та інші травми. Правоохоронці затримали винуватця ДТП.

Поліція продовжує встановлювати обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Теги: аварія, Львівщина, Стрий, дитина, смерть, дорога, поліція
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