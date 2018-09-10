Хто на Волині заробляє найбільше
Сьогодні, 09:17
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій Волині у липні становила 9183 гривні.
Про це інформує ГУ статистики в області.
Ця сума в 2,2 рази вища мінімального рівня зарплати, передбаченого законодавством (4173 грн) та на 21,0% більше, ніж у липні 2018 року. За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Кіровоградську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.
Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, машин і устаткування, у сферах державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, фінансової та страхової діяльності. Тут заробітна плата перевищила середній показник в області в 1,9–1,5 рази.
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Про це інформує ГУ статистики в області.
Ця сума в 2,2 рази вища мінімального рівня зарплати, передбаченого законодавством (4173 грн) та на 21,0% більше, ніж у липні 2018 року. За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Кіровоградську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.
Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, машин і устаткування, у сферах державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, фінансової та страхової діяльності. Тут заробітна плата перевищила середній показник в області в 1,9–1,5 рази.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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