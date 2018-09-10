Хто на Волині заробляє найбільше

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій Волині у липні становила 9183 гривні.Про це інформує ГУ статистики в області.Ця сума в 2,2 рази вища мінімального рівня зарплати, передбаченого законодавством (4173 грн) та на 21,0% більше, ніж у липні 2018 року. За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Кіровоградську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, машин і устаткування, у сферах державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, фінансової та страхової діяльності. Тут заробітна плата перевищила середній показник в області в 1,9–1,5 рази.