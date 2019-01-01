Пожежа у дитячому таборі на Івано-Франківщині: загинув неповнолітній
Сьогодні, 09:41
Вогонь спалахнув на території лікувально-оздоровчого комплексу "Сокіл" в однойменному селі, що розташоване у Галицькому районі Івано-Франківської. Загинув 17-річний юнак.
У день пожежі, 31 серпня, дітей в закладі не було, про це 24 каналу повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
Вогонь знищив сцену площею 50 квадратних метрів. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 13:40 31 серпня, уже за годину пожежу ліквідували.
На місці рятувальники виявили тіло 17-літнього жителя міста Бурштин, що на Франківщині. Пожежу у дитячому таборі ліквідували 12 працівників та 3 одиниці техніки обласного управління ДСНС.
Головне фото - ілюстративне.
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У день пожежі, 31 серпня, дітей в закладі не було, про це 24 каналу повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
Вогонь знищив сцену площею 50 квадратних метрів. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 13:40 31 серпня, уже за годину пожежу ліквідували.
На місці рятувальники виявили тіло 17-літнього жителя міста Бурштин, що на Франківщині. Пожежу у дитячому таборі ліквідували 12 працівників та 3 одиниці техніки обласного управління ДСНС.
Головне фото - ілюстративне.
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