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Пожежа у дитячому таборі на Івано-Франківщині: загинув неповнолітній

Пожежа у дитячому таборі на Івано-Франківщині: загинув неповнолітній
Вогонь спалахнув на території лікувально-оздоровчого комплексу "Сокіл" в однойменному селі, що розташоване у Галицькому районі Івано-Франківської. Загинув 17-річний юнак.

У день пожежі, 31 серпня, дітей в закладі не було, про це 24 каналу повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Вогонь знищив сцену площею 50 квадратних метрів. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 13:40 31 серпня, уже за годину пожежу ліквідували.

На місці рятувальники виявили тіло 17-літнього жителя міста Бурштин, що на Франківщині. Пожежу у дитячому таборі ліквідували 12 працівників та 3 одиниці техніки обласного управління ДСНС.

Головне фото - ілюстративне.


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Теги: смерть, пожежа, табір
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