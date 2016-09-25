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Чому MONATIK та інші артисти не хочуть їхати до Луцька

Чому MONATIK та інші артисти не хочуть їхати до Луцька
У «Tikhonov сoncert and event agency» розповіли, чому актори побоюються влаштовувати концерти в Луцьку і чому сюди не приїжджає MONATIK.

Про це інформує Твій портал.

За плечима цієї агенції більше ніж 200 успіших різних подій, тому досвід чималий. Як стверджує Євген Тихонов, багато артистів не їдуть до Луцька, бо це націоналістичне місто. Вони бояться відміни чи саботажу концертів через колишні виступи в Росії. Навіть п’ятирічна відсутність на російських концертах не дає жодної гарантії, що не буде антиукраїнських закидів. В дечому схожа ситуація і з луцьких артистом MONATIK.

«Колись була історія із Монатиком, де його «хаяли» за якусь рекламу «Мегафону» чи іншу. І всі області: Волинська, Рівненська, які найближчі до нього і мали б підтримати, то найбільше облили лайном. У рідному місті хлопця найбільше облили лайном!...Тому для нього це «галочка», і він не приїде. А друге, що я чув, це те, що на найперший його концерт у Луцьку в «Опері» (це було давно, він тільки пробивався), то прийшло менше 40 % людей. А решта – це ті, хто просили безкоштовні квитки», - розповів Євген Тихонов.

Та й зазвичай, за словами організаторів, у своїх містах артисти погоджуються виступати рідко. А не так давно MONATIKа, співака з Луцька, помітили на фестивалі «Жара-2019» в Баку (Азербайджан), організатором якого є російський співак і бізнесмен Емін Агаларов. Незважаючи на те, що фестиваль значиться як міжнародний, більшість артистів, які на ньому виступали, – представники російського шоу-бізнесу. Однак у цьому році на фестивалі виступало безліч і українських зірок. Компанію співаку з Волині на сцені склали зірки російської естради Філіп Кіркоров, Микола Басков, Сергій Лазарєв, Ольга Бузова, Валерія, Крістіна Орбакайте. Так, на фестивалі з’явилися постійні гості російських сцен – Віра Брежнєва, Ані Лорак, Макс Барських, а також Настя Каменських, гурт Mozgi, «Время и Стекло». Остання група, до речі, у червні відвідала Луцьк і підкорила своїм виконанням вибагливу публіку. Жодного негативу у сторону виконавців від лучан не було. Швидше навпаки.

Щодо самих артистів, то про Луцьк вони відгукуються позитивно, як про європейське містечко, або ніяк. Загалом літні місяці - не найкращий період для виступів. В агенціях, котрі займаються організацією концертів, це “мертві місяці”. До слова, Євген Тихонов планує запросили до Луцька ще HammAli & Navai, Тима Белорусских, MiyaGi & Эндшпиль тощо. А лучани ще чекають Олю Полякову та Dr. Albanа.

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Теги: концерти, виступи, артисти, MONATIK, Луцьк
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Коментарі 2
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Як добще що це взаємно, люди не хочуть-лєпрікон не приїзджає!
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О-то дивіться на свій "Бандерштат" і цьомайте Вінника - це все на що заслуговує Луцьк! :)))
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