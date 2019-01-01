У Луцьку 2 вересня 9 вулиць залишаться без світла
Сьогодні, 19:50
У Луцьку 2 вересня припинять електропостачання на 9 вулицях.
Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
У понеділок, 2 вересня, відключення електроенергії відбудеться за такими адресами:
09:00-17:00 - вул. Привокзальна, 14, вул. Приміська, вул. Качалова, вул. Поштова, вул. Березова, вул. Щаслива, вул. Світла, вул. Дачна.
13:30-17:00 - вул. Наливайка.
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Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
У понеділок, 2 вересня, відключення електроенергії відбудеться за такими адресами:
09:00-17:00 - вул. Привокзальна, 14, вул. Приміська, вул. Качалова, вул. Поштова, вул. Березова, вул. Щаслива, вул. Світла, вул. Дачна.
13:30-17:00 - вул. Наливайка.
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