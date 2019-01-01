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Розповіли, у які дні можна та заборонено вінчатися

Розповіли, у які дні можна та заборонено вінчатися
Вінчання – не просто прекрасний красивий обряд або древня традиція. Вінчання – це велике церковне Таїнство, через яке подружжя отримують благодать Божу, коли Сам Господь незримо з’єднує їх в одне ціле, в єдину плоть, і тому в духовному сенсі вінчання шлюб має для кожного з подружжя ставати життям у Христі.

Про це інформує Православна Волинь.

Але варто пам’ятати, що існують дні, в які вінчання не звершуються. Тому, призначаючи дату весілля, треба піти до місцевого храму і порадитися зі священиком.

Згідно церковного уставу не вінчають перш за все у дні багатоденних постів – Великого, Петрового, Успенського і Різдвяного.

Не вінчають також впродовж Святок з 7 до 20 січня; Сирної або Масляної седмиці – тижня перед початком Великого посту; впродовж Світлої (пасхальної) седмиці, у дні та напередодні Усікновіння глави Іоанна Предтечі 11 вересня та Воздвиження Хреста Господнього 27 вересня, а також напередодні дванадесятих, храмових та великих свят.

Існують і дні тижня, в які таїнство вінчання не звершується. Це вівторок і четвер, які передують пісним дням середі і п’ятниці, а також субота. Остання заборона церковного уставу пов’язана з тим, що зазвичай у недільний день всі віруючі повинні перебувати у церкві на Божественній літургії, до якої звечора треба духовно підготуватися, що неможливо під час весільного святкування.

Останнім часом у великих містах іноді звершують вінчання у суботу, але це виключення з правила, яке можливо лише за поважної причини і тільки з дозволу керуючого єпископа.

У нареченої можуть бути перешкоди до участі в Таїнстві. У цьому випадку необхідно відкласти здійснення Таїнства Вінчання до закінчення днів очищення.

Згідно з канонічними правилам, вінчання не здійснюють:

-Протягом всіх чотирьох постів
-Під час Сирного тижня (масниці) перед Великим постом
-На Світлій (Великодньої) седмиці після Пасхи
-В Святки – період від Різдва Христового (7 січня) до Водохреща (19 січня)
-По вівторках, четвергах і суботах, а також напередодні дванадесятих, великих і храмових свят
-Напередодні і в дні Усікновення глави Іоанна Предтечі і Воздвиження Хреста Господнього – 10, 11, 26 і 27 вересня.

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Теги: вінчання, таїнство, релігія
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