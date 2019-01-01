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Відомий луцький ді-джей одружився. ФОТО

Відомий луцький ді-джей одружився. ФОТО
Лучанин Артем Будчук, відомий як DJ Bolshoj, одружився. Його обраницею стала балерина і танцівниця Олександра Бурба.

Про це у фейсбуці написала мама нареченого Ольга Будчук, інформує 12 канал.

“Мої діти, моє життя, вітаю , тепер в мене є дочка, дякую тобі син за це відчуття!!! Люблю вас”, – написала вона.

Зазначимо, Артем освідчився коханій дівчині на сцені під час святкування 5-ї річниці ТРЦ «ПортCity» 29 червня.
Відомий луцький ді-джей одружився. ФОТО
Відомий луцький ді-джей одружився. ФОТО

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Теги: весілля, ді-джей, Луцьк
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