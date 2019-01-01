Відомий луцький ді-джей одружився. ФОТО

Артем Будчук, відомий як DJ Bolshoj, одружився. Його обраницею стала балерина і танцівниця Олександра Бурба.



Про це у фейсбуці написала мама нареченого Ольга Будчук, інформує



“Мої діти, моє життя, вітаю , тепер в мене є дочка, дякую тобі син за це відчуття!!! Люблю вас”, – написала вона.



Зазначимо, Артем освідчився коханій дівчині на сцені під час святкування 5-ї річниці ТРЦ «ПортCity» 29 червня.



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