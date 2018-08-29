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Хто і де з чиновників привітає луцьких школярів на Перший дзвоник

Хто і де з чиновників привітає луцьких школярів на Перший дзвоник
Повідомили, хто із луцьких посадовців і де виступатиме на шкільних лінійках.

Про це інформує пресслужба Луцькради.

Зазначають, що луцькі посадовці візьмуть участь в урочистостях лінійках, які відбудуться 2 вересня поблизу кожної школи міста.

Список опублікували у додатку до розпорядження, яке підписав в.о. Луцького міського голови Григорій Пустовіт:

Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1, 9:00 – Барська О.В. – начальник організаційного відділу;

Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Луцької міської ради Волинської області», 9:00 – Літвицький С.І. – в.о. начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю;

Комунальний заклад «Луцький ліцей № 3 Луцької міської ради Волинської області», 9:00 – Юрченко Н.М. – директор юридичного департаменту;

Комунальний заклад «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області», 9:00 – Єлова Л.А. – директор департаменту фінансів та бюджету

Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5, 9:00 – Залевська О.І. – депутат міської ради;

Комунальний заклад «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради», 9:00 – Грабко А.В. – начальник відділу майна міської комунальної власності;

Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей Луцької міської ради», 9:00 – Теліпська К.В. – начальник управління туризму та промоцій міста;

Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради», 9:00 – Шульган Ф.П. – начальник служби у справах дітей;

Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 – професійний ліцей Луцької міської ради», 9:00 – Лисак О.В. – начальник відділу екології;

Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 11 – колегіум Луцької міської ради», 9:00 – Цвірук М.І. – заступник начальника управління капітального будівництва;

Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Луцької міської ради Волинської області», 9:00 – Вербич Ю.Г. – заступник міського голови, керуючий справами виконкому;

Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Луцької міської ради», 9:00 – Гнатів Т.Ф. – директор департаменту культури;

Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області», 9:00 – Веремійчик О.В. – директор департаменту сім’ї молоді та спорту;

Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 Луцької міської ради Волинської області», 9:00 – Поліщук І.І. – радник міського голови;

Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16 Луцької міської ради», 9:00 – Лихограй Т.Г. – заступник начальника управління земельних ресурсів;

Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 Луцької міської ради», 9:00 – Савчук І.М. – заступник начальника управління з питань праці, начальник відділу інспектування;

Комунальний заклад «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області», 9:00 – Петрочук К.П. – заступник міського голови;

Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Луцької міської ради Волинської області», 9:00 – Галан Л.В. – начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Луцької міської ради Волинської області», 9:00 – Рибай Н.А. – начальник управління розвитку підприємництва та реклами;

Комунальний заклад «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області», 9:00 – Гомонець В.І. – начальник управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності;

Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради», 9:00 – Недопад Г.В. – перший заступник міського голови;

Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради», 9:00 – Корецька Т.К. – перший заступник директора департаменту соціальної політики;

Луцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 24 – технологічний ліцей», 9:00 – Михальчук М.М. – заступник директора департаменту державної реєстрації, начальник відділу реєстрації місця проживання;

Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Луцької міської ради Волинської області», 9:00 – Шеремета О.В. – заступник начальника відділу секретаріату міської ради;

Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області», 9:00 – Пустовіт Г.О. – секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови;

Комунальний заклад «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області», 9:00 – Книш Т.В. – перший заступник директора департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку»

Комунальний заклад «Луцький ліцей Луцької міської ради Волинської області», 9:00 – Степанов В.П. – начальник управління транспорту та зв’язку;

Комунальний заклад «Луцька вечірня (змінна) школа Луцької міської ради» 9:00 – Туз В.В. – начальник управління містобудування та архітектури.

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Теги: школа, Перший дзвоник, Луцьк
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