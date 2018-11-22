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Люди скидають нечистоти у річку на Волині

Люди скидають нечистоти у річку на Волині
На Волині люди скидають нечистоти у річку Риловиця.

Про це у facebook повідомив активіст Тарас Сватко.

За його словами, у той час, як проводиться очищення річки Риловиця та облаштування рекреаційної зони, майже ніхто не звертає увагу на проблему скидів туди нечистот. Цю проблему помітив Володимир Борщевський, що звернувся до активіста за допомогою.

"Суть полягає в тому, що жителі прибережної зони вивели свою каналізацію прямо в річку. На фото нижче видно одну із таких труб по яким, за словами пана Володимира, постійно витікають нечистоти.

Направивши звернення до Володимир-Волинської міської ради та Державна екологічна інспекція України Володимир отримав відповідь від екологів про те, що вони тут безсилі і вся відповідальність, за їхніми словами, лежить на органі місцевого самоврядування. Від міської ради Володимир взагалі не отримував відповіді", - зауважив Сватко.

Активіст каже, що минуло вже три місяці, а постійна екологічна комісія навіть і не чула про це.
Люди скидають нечистоти у річку на Волині

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Теги: нечистоти, річка, Волинь
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