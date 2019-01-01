Ломаченко – Кемпбелл: опублікували відео нокдауну

Василь Ломаченко став чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та WBC. Українець 31-го серпня в Лондоні зламав опір місцевого улюбленця Люка Кемпбелла.



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Ніхто не прогнозував, що бій дійде до "чемпіонських раундів". В 11-й трихвилинці Василь був близьким, щоб перемогти достроково.



За трішки більше, аніж хвилину до кінця раунду Кемпбелл побував у нокдауні після декількох потужних ударів від Ломаченка.



Відео нокдауну





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. став чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та WBC. Українець 31-го серпня в Лондоні зламав опір місцевого улюбленцяПро це інформує 24 канал Ніхто не прогнозував, що бій дійде до "чемпіонських раундів". В 11-й трихвилинці Василь був близьким, щоб перемогти достроково.За трішки більше, аніж хвилину до кінця раунду Кемпбелл побував у нокдауні після декількох потужних ударів від Ломаченка.Відео нокдауну

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