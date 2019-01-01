вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ломаченко – Кемпбелл: опублікували відео нокдауну

Ломаченко – Кемпбелл: опублікували відео нокдауну
Василь Ломаченко став чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та WBC. Українець 31-го серпня в Лондоні зламав опір місцевого улюбленця Люка Кемпбелла.

Про це інформує 24 канал.

Ніхто не прогнозував, що бій дійде до "чемпіонських раундів". В 11-й трихвилинці Василь був близьким, щоб перемогти достроково.

За трішки більше, аніж хвилину до кінця раунду Кемпбелл побував у нокдауні після декількох потужних ударів від Ломаченка.

Відео нокдауну


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спорт, бокс, Ломаченко, нокдаун
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ломаченко – Кемпбелл: опублікували відео нокдауну
Сьогодні, 11:38
На Волині лісівники прибрали місце відпочинку біля озера, яке закидали сміттям
Сьогодні, 11:24
Чому MONATIK та інші артисти не хочуть їхати до Луцька
Сьогодні, 11:00
«Це все від співу»: 80-річна волинянка розкрила рецепт довголіття
Сьогодні, 10:37
1 вересня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 10:10
Схожі новини
Провідні українські боксери відмовилися їхати на чемпіонат світу в Росію Провідні українські боксери відмовилися їхати на чемпіонат світу в Росію
13 серпень, 00:24
Волинянка Тетяна Коб перемогла боксерку з Румунії Волинянка Тетяна Коб перемогла боксерку з Румунії
03 серпень, 19:56
Кікбоксерка з Луцька виступить на чемпіонаті Європи у Італії Кікбоксерка з Луцька виступить на чемпіонаті Європи у Італії
16 липень, 19:33
Волинянка побореться за нагороди Європейських ігор Волинянка побореться за нагороди Європейських ігор
20 червень, 23:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ломаченко – Кемпбелл: опублікували відео нокдауну
Сьогодні, 11:38
 0
На Волині лісівники прибрали місце відпочинку біля озера, яке закидали сміттям
Сьогодні, 11:24
 0
Чому MONATIK та інші артисти не хочуть їхати до Луцька
Сьогодні, 11:00
 0
«Це все від співу»: 80-річна волинянка розкрила рецепт довголіття
Сьогодні, 10:37
 0
1 вересня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8
﻿