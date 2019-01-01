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Синоптики дали прогноз на початок осені

Синоптики дали прогноз на початок осені
У перші три дні вересня в Україні очікується переважно суха погода, повітря вдень прогріється до 33 градусів тепла.

Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У найближчі три доби в Україні переважно без опадів, лише 3 вересня в західних та північних областях місцями короткочасний дощ, гроза", - вказали синоптики.

2-3 вересня в Україні 27-33° тепла, у вівторок в західних областях зниження до 20-25°.

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Теги: погода, прогноз погоди, осінь
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