Синоптики дали прогноз на початок осені





Про це



"У найближчі три доби в Україні переважно без опадів, лише 3 вересня в західних та північних областях місцями короткочасний дощ, гроза", - вказали синоптики.



2-3 вересня в Україні 27-33° тепла, у вівторок в західних областях зниження до 20-25°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У перші три дні вересня в Україні очікується переважно суха погода, повітря вдень прогріється до 33 градусів тепла.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі."У найближчі три доби в Україні переважно без опадів, лише 3 вересня в західних та північних областях місцями короткочасний дощ, гроза", - вказали синоптики.2-3 вересня в Україні 27-33° тепла, у вівторок в західних областях зниження до 20-25°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію