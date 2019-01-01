вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

День знань: волиняни діляться шкільними світлинами у соцмережі

День знань: волиняни діляться шкільними світлинами у соцмережі
Традиційно в Україні 1 вересня, у перший день осені відзначають День знань.

В цей день для учнів лунає перший шкільний дзвінок, який сповіщає про початок навчального року, але цьогоріч свято дещо змістилося - лінійки вирішили перенести на понеділок, 2 вересня.

Тим часом волиняни діляться світлинами зі шкільних років у Facebook і вітають усіх з початком нового навчального року. Дехто зазначає, що цей період життя був безтурботним та веселим, декотрі ж мають не вельми приємні асоціації зі школою.
День знань: волиняни діляться шкільними світлинами у соцмережі
День знань: волиняни діляться шкільними світлинами у соцмережі
День знань: волиняни діляться шкільними світлинами у соцмережі
День знань: волиняни діляться шкільними світлинами у соцмережі


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: школа, День знань, волиняни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали стареньку чеську школу та учнів в Боратині. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 12:54
День знань: волиняни діляться шкільними світлинами у соцмережі
Сьогодні, 12:09
Ломаченко – Кемпбелл: опублікували відео нокдауну
Сьогодні, 11:38
На Волині лісівники прибрали місце відпочинку біля озера, яке закидали сміттям
Сьогодні, 11:24
Чому MONATIK та інші артисти не хочуть їхати до Луцька
Сьогодні, 11:00
Схожі новини
Показали стареньку чеську школу та учнів в Боратині. РЕТРОФОТО Показали стареньку чеську школу та учнів в Боратині. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 12:54
Стіни осипаються, туалет – на вулиці: в аварійній школі на Волині готуються до навчального року Стіни осипаються, туалет – на вулиці: в аварійній школі на Волині готуються до навчального року
Сьогодні, 08:26
У Луцьку біля шкіл – 31 точка продажу цигарок У Луцьку біля шкіл – 31 точка продажу цигарок
31 серпень, 21:34
На реконструкцію школи на Волині витратять майже 39 мільйонів гривень На реконструкцію школи на Волині витратять майже 39 мільйонів гривень
31 серпень, 19:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали стареньку чеську школу та учнів в Боратині. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 12:54
 0
День знань: волиняни діляться шкільними світлинами у соцмережі
Сьогодні, 12:09
 0
Ломаченко – Кемпбелл: опублікували відео нокдауну
Сьогодні, 11:38
 0
На Волині лісівники прибрали місце відпочинку біля озера, яке закидали сміттям
Сьогодні, 11:24
 0
Чому MONATIK та інші артисти не хочуть їхати до Луцька
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿