День знань: волиняни діляться шкільними світлинами у соцмережі

Традиційно в Україні 1 вересня, у перший день осені відзначають День знань.В цей день для учнів лунає перший шкільний дзвінок, який сповіщає про початок навчального року, але цьогоріч свято дещо змістилося - лінійки вирішили перенести на понеділок, 2 вересня.Тим часом волиняни діляться світлинами зі шкільних років у Facebook і вітають усіх з початком нового навчального року. Дехто зазначає, що цей період життя був безтурботним та веселим, декотрі ж мають не вельми приємні асоціації зі школою.