День знань: волиняни діляться шкільними світлинами у соцмережі
Сьогодні, 12:09
Традиційно в Україні 1 вересня, у перший день осені відзначають День знань.
В цей день для учнів лунає перший шкільний дзвінок, який сповіщає про початок навчального року, але цьогоріч свято дещо змістилося - лінійки вирішили перенести на понеділок, 2 вересня.
Тим часом волиняни діляться світлинами зі шкільних років у Facebook і вітають усіх з початком нового навчального року. Дехто зазначає, що цей період життя був безтурботним та веселим, декотрі ж мають не вельми приємні асоціації зі школою.
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В цей день для учнів лунає перший шкільний дзвінок, який сповіщає про початок навчального року, але цьогоріч свято дещо змістилося - лінійки вирішили перенести на понеділок, 2 вересня.
Тим часом волиняни діляться світлинами зі шкільних років у Facebook і вітають усіх з початком нового навчального року. Дехто зазначає, що цей період життя був безтурботним та веселим, декотрі ж мають не вельми приємні асоціації зі школою.
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