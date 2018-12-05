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Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю

Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Гучне закриття літа від джазових легенд світового масштабу відбулося у Луцьку на традиційному фестивалі Art Jazz – 2019.

ХІІ Міжнародний джазовий фестиваль тривав впродовж двох днів – 30 і 31 серпня на території величної окраси міста – замку Любарта.

Нагадаємо, що у перший день заходу відкривали дійство виконавці Nathan Williams & Lay D Funk, наступними на сцені з’явилися не менш талановиті музиканти з України – Natalia Lebedeva Trio feat Laura Marti – «Waves», хедлайнером першого дня фестивалю стала сучасна зірка джазу – син Елли ФіцджеральдРей Браун-молодший. (RAY BROWN JR (США-Ізраїль-Україна).

«Ми традиційно закриваємо літо джазом. Щороку намагаємося покращити фестиваль і додавати особливих родзинок, і ось уже нарешті він набрав обертів, досяг європейського рівня», – зазначив організатор заходу та голова правління ГО «Принцип» Віктор Грисюк: «Ми пишаємося тим, що завдяки «Art Jazz» Луцьк з’явився на світовій музичній мапі», – додає Віктор.

Другий день фестивалю став не менш потужним і насиченим у музичному плані. Три гурти, із шести розпланованих на два дні, які виступали у замку, просто шокували публіку оригінальними аранжуваннями популярних хітів і новим форматом джазової музики у поєднанні з блюзом.
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю

Суботній джазовий вечір розпочався з виступу Minimal Groove Band, які приїхали з Білорусі. Наступними на сцені з’явилися виконавці з України – Vibe Trio та Konstantin Kolesnichenko із QUARTET. Усі з нетерпінням чекали на вихід хедлайнера вечора – Gregory Boyd із Нового Орлеану – США. У його виконанні джаз звучав по-новому і дуже незвично, магія музики підкорила навіть найсуворіших джазових скептиків.

Цей данець з американським корінням обрав інновацію у джазі. Він не просто виконує авторські пісні, він робить це під запальні ритми сталевих барабанів. Бойд наклав звук карибських барабанів на рок-музику і фанк Нового Орлеана. Так з'явився його унікальний впізнаваний стиль. Його музику називають сильною та душевною, а унікальну манеру виконання - «карибським блюзом», об'єднуючи фанк, соул, блюз і магічні стілпани.

Під час музичних пауз, поки артисти налаштовували свої інструменти, гості заходу могли пофотографуватися на блискучій фотозоні з інструментами, або ж підписати одну із картонних фігурок музикантів. Впродовж усього фестивалю замок підсвічувався, то ж там було комфортно знаходитися навіть уночі, а охочі зігрітися кавою чи скуштувати смачну страву могли скористатися фуд-кортом.

Після основної концертної програми у джазовому клубі цитра відбувся Jam session за участю відомих артистів та місцевих виконавців.
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю
Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю



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Теги: Art Jazz 2019, Луцьк, фестиваль, джаз, музика, замок Любарта
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