Запальне закінчення літа з Art Jazz: як у Луцьку минув другий день фестивалю





ХІІ Міжнародний джазовий фестиваль тривав впродовж двох днів – 30 і 31 серпня на території величної окраси міста – замку Любарта.



Нагадаємо, що уNathan Williams & Lay D Funk, наступними на сцені з’явилися не менш талановиті музиканти з України – Natalia Lebedeva Trio feat Laura Marti – «Waves», хедлайнером першого дня фестивалю стала сучасна зірка джазу – син Елли Фіцджеральд – Рей Браун-молодший. (RAY BROWN JR (США-Ізраїль-Україна).



«Ми традиційно закриваємо літо джазом. Щороку намагаємося покращити фестиваль і додавати особливих родзинок, і ось уже нарешті він набрав обертів, досяг європейського рівня», – зазначив організатор заходу та голова правління ГО «Принцип» Віктор Грисюк: «Ми пишаємося тим, що завдяки «Art Jazz» Луцьк з’явився на світовій музичній мапі», – додає Віктор.



Другий день фестивалю став не менш потужним і насиченим у музичному плані. Три гурти, із шести розпланованих на два дні, які виступали у замку, просто шокували публіку оригінальними аранжуваннями популярних хітів і новим форматом джазової музики у поєднанні з блюзом.



Суботній джазовий вечір розпочався з виступу Minimal Groove Band, які приїхали з Білорусі. Наступними на сцені з’явилися виконавці з України – Vibe Trio та Konstantin Kolesnichenko із QUARTET. Усі з нетерпінням чекали на вихід хедлайнера вечора – Gregory Boyd із Нового Орлеану – США. У його виконанні джаз звучав по-новому і дуже незвично, магія музики підкорила навіть найсуворіших джазових скептиків.



Цей данець з американським корінням обрав інновацію у джазі. Він не просто виконує авторські пісні, він робить це під запальні ритми сталевих барабанів. Бойд наклав звук карибських барабанів на рок-музику і фанк Нового Орлеана. Так з'явився його унікальний впізнаваний стиль. Його музику називають сильною та душевною, а унікальну манеру виконання - «карибським блюзом», об'єднуючи фанк, соул, блюз і магічні стілпани.



Під час музичних пауз, поки артисти налаштовували свої інструменти, гості заходу могли пофотографуватися на блискучій фотозоні з інструментами, або ж підписати одну із картонних фігурок музикантів. Впродовж усього фестивалю замок підсвічувався, то ж там було комфортно знаходитися навіть уночі, а охочі зігрітися кавою чи скуштувати смачну страву могли скористатися фуд-кортом.



Після основної концертної програми у джазовому клубі цитра відбувся Jam session за участю відомих артистів та місцевих виконавців.







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