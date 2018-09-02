Брязкіт обладунків і давнє вбрання: у замку Любарта – середньовічні бої. ФОТОРЕПОРТАЖ

Луцьк впродовж двох днів - 31 серпня та 1 вересня - поринув в атмосферу минувшини. Адже в місті вже втретє організували фестиваль "Середньовічний Лучеськ".У рамках яскравого та видовищного дійства проводять кубок України із середньовічного бою "Середньовічний Лучеськ. Доблесть віків". Щоби спробувати свої сили до Луцька з'їхалася понад сотня лицарів з усіх куточків країни. Цікаво, що цьогоріч участь у боях брали й жінки.Усі охочі могли не лише насолодитися захопливими поєдинками та повболівати за своїх фаворитів, а й приміряти на себе давнє вбрання, послухати середньовічну музику, узяти участь в майстер-класах.