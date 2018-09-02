Брязкіт обладунків і давнє вбрання: у замку Любарта – середньовічні бої. ФОТОРЕПОРТАЖ
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Луцьк впродовж двох днів - 31 серпня та 1 вересня - поринув в атмосферу минувшини. Адже в місті вже втретє організували фестиваль "Середньовічний Лучеськ".
У рамках яскравого та видовищного дійства проводять кубок України із середньовічного бою "Середньовічний Лучеськ. Доблесть віків". Щоби спробувати свої сили до Луцька з'їхалася понад сотня лицарів з усіх куточків країни. Цікаво, що цьогоріч участь у боях брали й жінки.
Усі охочі могли не лише насолодитися захопливими поєдинками та повболівати за своїх фаворитів, а й приміряти на себе давнє вбрання, послухати середньовічну музику, узяти участь в майстер-класах.
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У рамках яскравого та видовищного дійства проводять кубок України із середньовічного бою "Середньовічний Лучеськ. Доблесть віків". Щоби спробувати свої сили до Луцька з'їхалася понад сотня лицарів з усіх куточків країни. Цікаво, що цьогоріч участь у боях брали й жінки.
Усі охочі могли не лише насолодитися захопливими поєдинками та повболівати за своїх фаворитів, а й приміряти на себе давнє вбрання, послухати середньовічну музику, узяти участь в майстер-класах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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