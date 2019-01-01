На стоянці знайшли автівку з тілом всередині
Сьогодні, 16:13
У селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області знайшли прострілену машину з трупом всередині.
За попередніми даними, у салоні авто була передсмертна записка, повідомляє Газета.юа з посиланням на "Київ оперативний".
Автівка була на одній зі стоянок. На місце події прибула слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та керівництво поліції Київської області на чолі з Андрієм Нєбитовим.
Слідчі встановили, що у салоні автомобіля лежить тіло чоловіка років 50-ти, зброя та предсмертна записка.
Деталі події та обставини смерті наразі встановлюють. Триває слідство.
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За попередніми даними, у салоні авто була передсмертна записка, повідомляє Газета.юа з посиланням на "Київ оперативний".
Автівка була на одній зі стоянок. На місце події прибула слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та керівництво поліції Київської області на чолі з Андрієм Нєбитовим.
Слідчі встановили, що у салоні автомобіля лежить тіло чоловіка років 50-ти, зброя та предсмертна записка.
Деталі події та обставини смерті наразі встановлюють. Триває слідство.
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