На стоянці знайшли автівку з тілом всередині





За попередніми даними, у салоні авто була передсмертна записка, повідомляє



Автівка була на одній зі стоянок. На місце події прибула слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та керівництво поліції Київської області на чолі з Андрієм Нєбитовим.



Слідчі встановили, що у салоні автомобіля лежить тіло чоловіка років 50-ти, зброя та предсмертна записка.



Деталі події та обставини смерті наразі встановлюють. Триває слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області знайшли прострілену машину з трупом всередині.За попередніми даними, у салоні авто була передсмертна записка, повідомляє Газета.юа з посиланням на "Київ оперативний".Автівка була на одній зі стоянок. На місце події прибула слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та керівництво поліції Київської області на чолі з Андрієм Нєбитовим.Слідчі встановили, що у салоні автомобіля лежить тіло чоловіка років 50-ти, зброя та предсмертна записка.Деталі події та обставини смерті наразі встановлюють. Триває слідство.

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