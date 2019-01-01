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На стоянці знайшли автівку з тілом всередині

На стоянці знайшли автівку з тілом всередині
У селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області знайшли прострілену машину з трупом всередині.

За попередніми даними, у салоні авто була передсмертна записка, повідомляє Газета.юа з посиланням на "Київ оперативний".

Автівка була на одній зі стоянок. На місце події прибула слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та керівництво поліції Київської області на чолі з Андрієм Нєбитовим.

Слідчі встановили, що у салоні автомобіля лежить тіло чоловіка років 50-ти, зброя та предсмертна записка.

Деталі події та обставини смерті наразі встановлюють. Триває слідство.

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Теги: смерть, тіло, Київщина
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