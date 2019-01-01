На Волині затримали злочинців, яких шукали на території України





Про це інформує Іваничівське відділення поліції на своїй сторінці у Facebook, передає



Так, 28 серпня 2019 року співробітники кримінальної поліції та групи реагування патрульної поліції Іваничівського відділення поліції встановили місцеперебування уродженця Донецької області, якого розшукували за вчинення пограбування в Хмельницькі області. Особу затримали на підставі ухвали суду в порядку кримінального судочинства та передали правоохоронцям Хмельниччини.



Того ж дня поліцейськими Іваничівщини було встановили місцеперебування чоловіка, котрого розшукували за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 408 Кримінального кодексу України (дезертирство). Про вжиті заходи поінформували ініціатора розшуку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Іваничівські поліцейські затримали осіб, що перебували в розшуку на території України за вчинення кримінальних злочинів.Про це інформує Іваничівське відділення поліції на своїй сторінці у Facebook, передає Район.Іваничі Так, 28 серпня 2019 року співробітники кримінальної поліції та групи реагування патрульної поліції Іваничівського відділення поліції встановили місцеперебування уродженця Донецької області, якого розшукували за вчинення пограбування в Хмельницькі області. Особу затримали на підставі ухвали суду в порядку кримінального судочинства та передали правоохоронцям Хмельниччини.Того ж дня поліцейськими Іваничівщини було встановили місцеперебування чоловіка, котрого розшукували за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 408 Кримінального кодексу України (дезертирство). Про вжиті заходи поінформували ініціатора розшуку.

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