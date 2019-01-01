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На Волині затримали злочинців, яких шукали на території України

На Волині затримали злочинців, яких шукали на території України
Іваничівські поліцейські затримали осіб, що перебували в розшуку на території України за вчинення кримінальних злочинів.

Про це інформує Іваничівське відділення поліції на своїй сторінці у Facebook, передає Район.Іваничі.

Так, 28 серпня 2019 року співробітники кримінальної поліції та групи реагування патрульної поліції Іваничівського відділення поліції встановили місцеперебування уродженця Донецької області, якого розшукували за вчинення пограбування в Хмельницькі області. Особу затримали на підставі ухвали суду в порядку кримінального судочинства та передали правоохоронцям Хмельниччини.

Того ж дня поліцейськими Іваничівщини було встановили місцеперебування чоловіка, котрого розшукували за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 408 Кримінального кодексу України (дезертирство). Про вжиті заходи поінформували ініціатора розшуку.

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Теги: затримання, розшук, Волинь
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