У волинському онкодиспансері на місці майбутньої церкви відзначили храмове свято

Митрополит Луцький і Волинськийочолив престольний празник луцької парафії Ікони Божої Матері «Всецариця» на території Волинського обласного медичного центру онкології (вул. Тимірязєва, 1). Божественну літургію служили на фундаменті майбутньої церкви.Про це інформує пресслежба єпархії.Під час проповіді архієрей привітав усіх із престольним святом. Владика зазначив, що людей до храму веде віра, поклик та бажання душі накопичувати дари Святого Духа. Але також людину до церкви веде і скорбота, страх, хвороби. Тому варто усвідомити, що зазвичай тяга фізичного випробування ми маємо через нашу недостачу духовності. Адже не від хвороб тіла хворіє душа, а від хвороб душі – тіло.Тому на завершення митрополит порадив частіше заходити до дому Божого. Адже якщо постійно ходити до храму, то не залишиться ані потреби, ані часу ходити до лікарні.Із високопреосвященним служили настоятель парафії священник Дмитро Зінько, місцеве духовенство.Парафії Ікони Божої Матері «Всецариця» зареєстрували у 2016 році. 22 червня того ж року митрополит Михаїл здійснив чин освячення наріжного каменю та заклав капсулу у підмурівок. Оригінал ікони «Всецариця» написали в ХVІІ ст. Її передав своїм учням відомий старець Йосиф Ісихаст. Збереглася його розповідь про цей образ.Уперше, про­явивши чудесну силу проти чарівництва, «Все­ца­ри­ця» показала і благодать зцілення хворих на рак – страшну хворобу сучасного людства. Тож не дивно, що відтоді по всьому світу перед цією іконою прагнуть помолитися насамперед ті вірні, які хворіють на цю та інші недуги.