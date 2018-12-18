«Не віддавайте дітей у руки техніки»: митрополит Михаїл дав настанови перед навчальним роком

Напередодні навчального року митрополит Луцький і Волинськийзакликав батьків навчати своїх дітей на власному прикладі.Про це владика говорив під час проповіді на завершення божественної літургії у кафедральному соборі Святої Трійці, інформує пресслужба єпархії.У наш час інформаційних технологій важливо не лише навчити дитину, а потрібно розібрати, що для неї корисно і донести істину. Проте навчання починається із сім’ї, наголошує керівник єпархії.На сьогодні дуже часто трапляється, що в україномовних батьків діти розмовляють російською. І всі дивуються чому так виходить. А все тому, що дитина дивиться російськомовні мультики у той час, коли з нею мали б розмовляти батьки.«Не віддавайте своїх дітей у руки техніки», – закликає високопреосвященний. Краще «розкажіть їм про свою істину, які цінності ви сповідуєте». Бо в першу чергу нам потрібна людина, а потім вже фахівець, науковець чи хтось інший.Тому ми і повинні докласти максимум зусиль аби спочатку виховати повноцінну людину, свідому в основах віри і стійку в своїх традиціях та культурі, переконує митрополит Михаїл.