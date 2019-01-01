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На Волині знайшли контрабандні цигарки, які заховали у вагоні з чорною рудою

На Волині знайшли контрабандні цигарки, які заховали у вагоні з чорною рудою
На кордоні з Польщею прикордонники Львівського загону запобігли черговій спробі переміщення контрабанди сигарет через державний кордон.

Про це повідомляє прес-служба Львівського прикордонного загону.

Так, в міжнародний вантажний пункт пропуску «Володимир-Волинський» прибув потяг з вантажем чорної руди. Під час проведення поглибленого огляду потягу, що прямував до сусідньої Польщі, прикордонники в одному з вагонів виявили майже тисячу пачок сигарет, прихованих під шаром руди.

Тютюнову контрабанду передали працівникам митниці.

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Теги: контрабанда, цигарки
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Коментарі 1
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