На Волині знайшли контрабандні цигарки, які заховали у вагоні з чорною рудою





Про це повідомляє прес-служба Львівського прикордонного загону.



Так, в міжнародний вантажний пункт пропуску «Володимир-Волинський» прибув потяг з вантажем чорної руди. Під час проведення поглибленого огляду потягу, що прямував до сусідньої Польщі, прикордонники в одному з вагонів виявили майже тисячу пачок сигарет, прихованих під шаром руди.



Тютюнову контрабанду передали працівникам митниці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На кордоні з Польщею прикордонники Львівського загону запобігли черговій спробі переміщення контрабанди сигарет через державний кордон.Про це повідомляє прес-служба Львівського прикордонного загону.Так, в міжнародний вантажний пункт пропуску «Володимир-Волинський» прибув потяг з вантажем чорної руди. Під час проведення поглибленого огляду потягу, що прямував до сусідньої Польщі, прикордонники в одному з вагонів виявили майже тисячу пачок сигарет, прихованих під шаром руди.Тютюнову контрабанду передали працівникам митниці.

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