У Луцьких дворах знесли незаконні огорожі. ФОТО
Сьогодні, 21:47
Відділом демонтажів департаменту муніципальної варти 19 серпня проведено демонтаж самовільно встановлених огорож на прибудинкових територіях на вул. Гетьмана Мазепи, 10; Саперів, 10; В'ячеслава Хурсенка, 29.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти.
«Роботи проводяться згідно рішення виконавчого комітету міської ради від 07.08.2019 №445-1 «Про впорядкування прибудинкових територій», – додали на сторінці департаменту.
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти.
«Роботи проводяться згідно рішення виконавчого комітету міської ради від 07.08.2019 №445-1 «Про впорядкування прибудинкових територій», – додали на сторінці департаменту.
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