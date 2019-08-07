У Луцьких дворах знесли незаконні огорожі. ФОТО





Про це повідомляє департамент муніципальної варти.



«Роботи проводяться згідно рішення виконавчого комітету міської ради від 07.08.2019 №445-1 «Про впорядкування прибудинкових територій», – додали на сторінці департаменту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відділом демонтажів департаменту муніципальної варти 19 серпня проведено демонтаж самовільно встановлених огорож на прибудинкових територіях на вул. Гетьмана Мазепи, 10; Саперів, 10; В'ячеслава Хурсенка, 29.Про це повідомляє департамент муніципальної варти.«Роботи проводяться згідно рішення виконавчого комітету міської ради від 07.08.2019 №445-1 «Про впорядкування прибудинкових територій», – додали на сторінці департаменту.

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